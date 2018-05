Der Bürgertheater des Landestheaters zeigt ab Samstag, 12. Mai, um 19.30 Uhr Peter Handkes „Die Stunde da wir nichts voneinander wussten“. Die NÖN sprach mit Regisseurin Nehle Dick über das ungewöhnliche Stück.

NÖN: Vergangenes Jahr schrieb Alfred Komarek für das Bürgertheater St. Pöltner Geschichten, diesmal ist Peter Handke mit seinem 1992 erschienen verfassten Stück an der Reihe. Warum fiel die Wahl auf dieses Stück?

Nehle Dick: Es ist schwer, ein gutes Stück für ein so gutes Ensemble wie die 53 Schauspieler des Bürgertheaters zu finden. Das Stück ist perfekt, es wirkt fast wie ein Auftragsstück für uns, das uns ausreichend Platz zum Gestalten lässt.

Der geheime Hauptakteur des Stücks ist ein Platz, auf dem viele Begegnungen stattfinden. Sie haben als Kulisse eine alte Voith-Lagerhalle erwählt.

Dick: Genau. Ganz am Anfang war die Idee, auf dem Rathausplatz eine Open-Air-Aufführung zu gestalten. Da ist natürlich das Wetter ein riesengroßes Thema, weswegen wir bald auf das Voith-Areal gestoßen sind. Am Rathausplatz wären außerdem Proben am Originalspielplatz nicht möglich gewesen. Genau diese Proben benötigen wir aber für ein Stück wie dieses.

Was ist das Besondere an „Die Stunde da wir nichts voneinander wussten“?

Dick: In erster Linie, dass es ein Sprechtheater-Stück ohne Text ist. Damit rückt die optische Darstellung noch mehr in den Mittelpunkt. Die Laufwege und die Rhythmik müssen also intensiv geprobt werden. Durch die Voith-Halle bekommen wir aber indoor ein bisschen Outdoor-Feeling, weil das Gebäude groß und hoch ist. Bei unserer Aufführung sind auch im Rahmen einer Kooperation mit dem Gehörlosenverband drei gehörlose Schauspieler mit dabei, was mich ungemein freut.

Worum geht es im Stück?

Dick: Um viele kleine Geschichten. Handkes Werk ist kaleidoskopartig und hat was von einem Wimmelbuch für Kinder. Da geht es um die Entwicklung der Figuren und den Platz, der einem stillen Beobacher gleicht. Anfangs waren einige der Schauspieler skeptisch, weil es keinen Text gibt. Relativ bald hat aber wirklich niemand mehr einen Text vermisst.