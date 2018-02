Seit über zwei Jahren vermarktet die Voith leer stehende Hallen und Büroräume unter dem Namen „InnoWerk“. Und mittlerweile ist auf mehr als der Hälfte der insgesamt rund 48.000 Quadratmeter wieder Leben eingekehrt. 20 Unternehmen haben sich bereits angesiedelt. „Das Spektrum reicht von Kleinstunternehmen aus dem Dienstleistungsbereich über universitäre Einrichtungen bis hin zu IT- oder auch klassischen Industriebetrieben“, berichtet Voith-Sprecherin Mirjam Sander. Dazu gehören die KWI Engineers, die Strabag, ConPlus Ultra oder NFON.

Zur Verfügung stehen noch 6.000 Quadratmeter Büro- und 15.000 Quadratmeter Hallenfläche. „Konkrete Anfragen liegen uns bereits vor“, so Sander. Voith arbeitet bei der Vermarktung eng mit der Stadt zusammen: Die Wirtschaftsservicestelle „ecopoint“ hat die Flächen in ihr Portfolio aufgenommen und wirbt entsprechend für diesen Standort.

Voith selbst nutzt noch insgesamt 40.000 Quadratmeter am Standort. Besonders gut entwickelt sich die Sparte Digital Solutions, auch in der Linzer Straße. Sander: „Es wird an der Erweiterung des digitalen Angebotportfolios gearbeitet. Konzernweit waren zum Ende des Geschäftsjahres 2016/2017 bereits 1.400 Mitarbeiter beschäftigt.“