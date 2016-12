Für abendaktive Gastro-Freunde gibt es ein praktisches Accessoire: den „Nachtschwärmer“, einen Info-Folder zur St. Pöltner Nacht-Gastronomie. Die zweite Auflage des Servicefolders liegt in der Tourismusstelle, in Restaurants und Gaststätten, in Hotels und in den Nacht-Lokalen selbst auf. Das nützliche Büchlein verrät, wann die Lokale offen haben, wo es noch spät in der Nacht etwas zu essen gibt, es zeigt die Besonderheiten jedes Lokals auf und auch die Wege zu den gastlichen Stätten, die nächtens offen haben. Diese bieten für jedes Alter, jeden Geschmack und jede Laune das Passende.

„Der Nachtschwärmer passt in jede Handtasche und in jedes Sakko und kann daher bei jeder Feierabendtour durch die Landeshauptstadt immer dabei sein“, betont St. Pöltens Tourismuschefin Eva Prischl.