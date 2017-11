Als im Herbst 2015 die Heimat Österreich mit dem Umbau des ehemaligen Kolpinghauses in eine Wohnanlage begann, suchte die International School St. Pölten (INS) ein vorübergehendes Ausweichquartier. In einem Haus unweit des Europaplatzes, in dem die ehemalige Informatik-Abteilung der HTL untergebracht gewesen war, war bald eines gefunden. Jetzt steht fest: Die INS mit ihren derzeit 50 Schülern und 15 Pädagogen zieht nicht mehr zurück in die Dr. -Karl-Renner-Promenade, sondern bleibt in der Linzer Straße.

Weitere Flächen für Expansion

„Wir fühlen uns hier sehr wohl und haben am neuen Standort viel mehr Möglichkeiten als vorher“, begründet Direktorin Patricia Kirchknopf die Entscheidung. Aus der stillen Grünanlage lasse sich eine lebendige „grüne Oase“ gestalten, im Gebäude selbst gibt es noch Flächen für eine weitere Expansion.

In welche Richtung die gehen könnte, legt das eben erst präsentierte „Weißbuch Bildung“ nahe: eine weiterführende bilinguale Schule mit Deutsch und Englisch als Unterrichtssprachen. Die fehlt in St. Pölten noch. Was es gibt, ist die Lower Austrian International School (LAIS) – die ist allerdings eine Oberstufen-Schule und zudem Eishockey-Spielern vorbehalten.

Patricia Kirchknopf siehtBedarf für eine bilinguale weiterführende Schule. | NOEN, privat

„Die Zeit wäre reif für eine weiterführende bilinguale Schule in der Stadt mit einem internationalen Abschluss“, ist sich Kirchknopf sicher. Denn derzeit durchlaufen die Kinder an der INS zuerst die private Vorschule bei den „Early Learners“, dann die vierjährige Volksschule – danach reiße aber das bilinguale Angebot ab. Abgesehen von der Nachmittagsbetreuung, das auch für schulfremde Kinder und Jugendliche bilinguale Kurse beinhaltet.

„Die Zeit wäre reif für eine weiterführende bilinguale Schule in der Stadt"

Die Nachfrage nach bilingualen Schulen in der Stadt sei jedenfalls mit dem steigenden Zuzug gewachsen, berichtet Kirchknopf: „Wir bemerken, dass immer öfter gebildete Familien aus Wien nach St. Pölten ziehen. Das war vor 15 Jahren, als wir diese Schule ins Leben gerufen haben, noch nicht so.“

Auch internationale Manager, die in Wien arbeiten, lassen sich in St. Pölten nieder – aber eben nur, wenn ihre Kinder hier in Deutsch und Englisch unterrichtet werden. Durch die INS sei dieses Angebot im Kindergarten- und Volksschulalter abgedeckt, bei den über Zehnjährigen aber nicht mehr.