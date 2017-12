St. Pölten ist im ganzen Land die erste Stadt, die mit der Narrowband-IoT-Technologie (NB-IoT) ausgestattet wird, dem Netz für das „Internet der Dinge“. Im Internet der Dinge sind digitale Geräte mitteinander verbunden – egal ob im Privathaushalt Kühlschrank und Tablet oder die öffentliche Infrastruktur.

Technologie-Premiere in St. Pölten

T-Mobile bietet der Landeshauptstadt als erstem Ort österreichweit die Technologie, um diese starke Vernetzung möglich zu machen. Die Anwendungsmöglichkeiten sind schier unendlich. Etwa gibt es Überlegungen, die Technologie für Herdenmanagement in Kooperation mit der LFS Pyhra zu nutzen. Das bedeutet Tiere sind mit einem „Chip“ ausgestattet, mit dem ihr Aufenthaltsort oder ihr Gesundheitsstatus ständig überwacht werden können.

Das NB-IoT findet international bereits in Metropolen wie Las Vegas Anwendung. Lichtpunkte werden dort gezielt ein- und ausgeschalten, was zu geringerer Lichtverschmutzung und mehr Stromeffizienz führt. Diese Möglichkeit besteht nun auch in St. Pölten. Im Magistrat gibt es keine Pläne für Anwendungen. „Für alles, wofür man wenige Daten wie Sensormesswerte, günstig über weite Strecken und über eine lange Zeit übertragen möchte, ist NB-IoT geeignet“, so Franz Fidler, Studiengangsleiter für Digitale Medientechnologien an der FH. T-Mobile arbeitet eng mit der Fachhochschule zusammen. Nicht nur wurde dort das Netz das erste Mal getestet und in Betrieb genommen, 2018 gibt es auch einen NB-IoT Hackaton.