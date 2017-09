Bis 31. Oktober werden laut einer Aussendung u.a. auch das Landestheater Niederösterreich, das Cinema Paradiso und die Bühne im Hof in der niederösterreichischen Landeshauptstadt bespielt.

Der Haymon Verlag präsentiert am 6. Oktober (Theaterwerkstatt des Landestheaters) im Rahmen eines Festes drei seiner Autoren - Bernhard Aichner, Bettina Balaka und Walter Grond. Die musikalische Begleitung mit Klavier und Stimme kommt von Stephanie Hacker.

Abwechslungsreiches Rahmenprogramm

Ebenfalls in der Theaterwerkstatt ist Feridun Zaimoglu am 14. Oktober das erste Autorenporträt gewidmet. Ensemblemitglieder des Landestheaters Niederösterreich werden gemeinsam mit Zaimoglu aus Büchern des mehrfach ausgezeichneten Autors lesen. Josef Haslinger steht am 21. Oktober im Mittelpunkt des zweiten Autorenporträts (Bühne des Landestheaters). Ensemblemitglieder werden auch aus den Büchern dieses Schriftstellers lesen.

Weiters im "Blätterwirbel" 2017: NÖ Landesbuchausstellung, Paulus Hochgatterer, Flohmarkt im Bücherbus, Lesbar am Rathausplatz, Elias Hirschl, Christoph Richter & Cornelia Travnicek, KK-Strings & Frank Hoffmann, Grischka Voss, Hubert Wachter & Cecily

www.blaetterwirbel.at