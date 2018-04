50 Anzeigen gab es seit der Einführung des Vermummungsverbots vor einem halben Jahr in Österreich. Von den neun in Niederösterreich wurden sieben in St. Pölten dokumentiert. „Es war aber fast immer die gleiche Person“, verrät Stadtpolizeikommandant Franz Bäuchler.

„Ich kenne kein einziges Kind mit Kopftuch“

Die Regierung will nun mit einem neuen Gesetz noch einen Schritt weitergehen. Mädchen sollen im Kindergarten und in der Volksschule kein Kopftuch mehr tragen dürfen. Bis zum Sommer wird das „Kinderschutzgesetz“ ausgearbeitet. Die sichtbaren Auswirkungen in den St. Pöltner Schulen und Kindergärten dürften sich aber in Grenzen halten: „Ich kenne kein einziges Kind mit Kopftuch“, sagt der Vorsitzende der Islamischen Religionsgemeinschaft Mehmet Isik. Mädchen seien erst mit der richtigen körperlichen und emotionalen Reife für das Kopftuch bereit, meistens mit 13 oder 14 Jahren. „Das ist aber eine freie Entscheidung. Wir predigen immer, dass niemand zum Kopftuchtragen gezwungen werden soll“, betont Isik.

"Wir predigen immer, dass niemand zum Kopftuchtragen gezwungen werden soll“

„Prinzipiell kann man sagen, dass Integration unter Kindern – mit und ohne Kopftuch – im Kindergarten- und Volksschulalter funktioniert“, erklärt Magistrats-Sprecher Heinz Steinbrecher. Ob die Kinder in den öffentlichen Volksschulen und Kindergärten ein Kopftuch tragen, beobachtet die Stadt aber nicht.

Keine Kopftuch tragenden Kinder besuchen derzeit die privaten Institutionen. „Das Verbot würde uns daher nicht betreffen“, ist Beate Eichinger von der Biku-Villa sicher, die Kinder von ein bis sechs Jahren betreut. Die Pädagogen der Mary Ward Privatvolksschule und von der International School berichten gleiches. „Es trifft eher höhere Schulen. Momentan haben wir kein Kind mit Kopftuch“, so Patricia Kirchknopf, Direktorin der International School. Mit der Beurteilung will sie warten, bis der Vorschlag umgesetzt wird.

Der Direktorin der Mary-Ward-Privatvolksschule Sabine Triml ist die Gleichberechtigung wichtig: „Gesetze, die für alle gelten, sind gut.“ Deswegen bleibe abzuwarten, ob das Verbot nur für muslimische Mädchen gilt. „Ein Turban, wie in Sikh-Burschen tragen, stört im Turn-Unterricht genauso wie ein Kopftuch.“ An ihrer Schule gibt es islamischen und alevitischen Religionsunterricht. Alle Kindern nehmen gemeinsam an Festen wie dem Martinsfest oder der Weihnachtsfeier teil. Genauso ist es in der Biku-Villa, verweigert habe sich noch nie jemand.

Mehmet Isik sieht das geplante Kopftuch-Verbot nicht als sinnvolle Integrationsmaßnahme: „Ich weiß nicht, was die Regierung mit so einem Verbot will. Sie wollen ein Zeichen setzen, aber welches?“ Mit den Bemühungen der letzten Jahre versuche die Politik, ein schwerwiegendes Defizit aufzuholen. Bereits mit Beginn der Gastarbeiter-Welle hätte man verstärkt auf Eingliederungsmaßnahmen setzen müssen. Das wurde versäumt. Jetzt sei der Umgang mit Einwanderung nicht klar, meint Isik: „Es werden willkürlich Sachen ausprobiert. Im Endeffekt kommt dann meistens nichts Gescheites dabei heraus.“