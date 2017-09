"Kinderspielstadt" öffnet am Samstag ihre Pforten .

"Auf die Plätze, Spielen, los!" heißt es am Samstag in St. Pölten: Um 13.30 Uhr öffnet die vierte Auflage der "Kinderspielstadt" am Gelände des Doms. Laut Aussendung der Diözese werden in den Höfen, im Garten und in der Kirche selbst 30 Stationen rund um Bewegung und Spannung eingerichtet.