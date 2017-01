St. PÃ¶lten

In einem Jahr soll die Kremser Gasse in neuem Glanz erstrahlen. Doch vorher wird in der ersten Handelslage der Stadt noch kräftig gebuddelt. Im März rückt der Bauhof der Stadt aus, erneuert die alten Gas- und Fernwärmeleitungen zwischen Brunngasse und Marktgasse, „damit die Versorgung der Wohnhäuser, Büros und Geschäfte in Zukunft sichergestellt werden kann“, erklärt Baudirektor Kurt Rameis die „technisch zwingend notwendige“ Maßnahme.

Großbaustelle Kremser Gasse

EVN, Kabelplus und A 1 haben sich angeschlossen und legen ebenfalls neue Kabel, damit nur einmal aufgegraben werden muss. Zunächst wird die Pflasterung Zug um Zug abgetragen, dann werden die Leitungen verlegt und anschließend wird die Oberfläche mit Asphalt verfestigt. Das dauert die gesamte Bausaison, also von März bis November. Um den Geschäftsbetrieb in der Kremser Gasse möglichst wenig zu stören, wird in zwei Abschnitten gearbeitet. „Es wird also nicht bis Ende des Jahres die gesamte Fläche zwischen Brunngasse und Marktgasse betroffen sein“, betont der Baudirektor.

Allerdings ist die Kremser Gasse Anfang 2018 noch nicht ganz fertig. Nächstes Jahr wird

St. Pöltens Top-Einkaufsmeile dann noch mit Pflastersteinen verschönert. „Das ist leider nicht sofort nach den Einbauarbeiten möglich, weil sich das Material erst setzen muss“, weiß Rameis. Gepflastert wird also 2018, allerdings in kleinen Abschnitten: „Das sollte nur mehr eine geringe Störung des Geschäftsbetriebs in der Kremser Gasse darstellen“, so der Baudirektor.

Marketingmaßnahmen gegen Rückgang

Trotzdem sind die Geschäftsleute in einer der meist frequentierten Einkaufsstraßen Österreichs beunruhigt, befürchten geringere Frequenz und Geschäftsrückgang, wenn vor ihren Lokalen eine Baustelle eingerichtet ist, weiß Matthias Weiländer. Der Marketing- St. Pölten-Geschäftsführer versichert den ansässigen Geschäftsleuten, dass die Bauarbeiten „marketingmäßig betreut“ werden. „Wir haben da einiges vor.“ Die Zeit des Umbaus sei für den Handel leider sehr anstrengend, „aber es passiert Positives und die Kremser Gasse wird anschließend viel attraktiver“.

Die Kosten für die vom Gemeinderat im Dezember beschlossenen Sanierungsarbeiten betragen im Übrigen rund eine Million Euro.