St. PÃ¶lten

Die Vielzahl der heimischen Künstlerszene sollte gezeigt werden, als der Künstlerbund St. Pölten seine Mitglieder und Gäste im Stadtmuseum bereits zum 70. Mal versammelte. Das ist mit vielen verschiedenen kreativen Ansätzen einmal mehr eindrucksvoll gelungen.

Für sein künstlerisches Schaffen und Wirken hat Ernest Kienzl den Adolf-Peschek-Jury-Preis bekommen. Kienzl leitet seit zehn Jahren die Künstler-Vereinigung. Seit jeher hat er sich zum Ziel gemacht, Vereinsmanagement und Öffentlichkeitsarbeit zu professionalisieren und die Verjüngung voranzutreiben.

„Ich will versuchen, junge Kollegen für eine Mitgliedschaft zu interessieren.“ Das sei unbedingt notwendig, um den Künstlerbund fit für die Zukunft zu machen, so Kienzl. „Ob das in freierer Form, etwa als eine Art von Künstlerpool, geschehen soll, muss noch diskutiert werden.“ Auch der Namensteil „Bund“ sei möglicherweise abschreckend und wichtiger Anlass für eine Debatte.