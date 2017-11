Der nächste Schritt auf dem Weg zur Europäischen Kulturhauptstadt 2024 ist gesetzt: Das Kern-Team der Betriebsgesellschaft nimmt dieser Tage die Arbeit auf. Gemeinsam mit Albrecht Großberger als kaufmännischer Geschäftsführer bilden Michael Duscher und Jakob Redl das Kernteam der Gesellschaft, welche die Bewerbung 2018 einreichen wird.

Duscher war zuletzt Geschäftsführer der NÖ Festival- und Kino-Gesellschaft, davor war er unter anderem bei der Österreich-Werbung tätig und war unter anderem Prokurist des Museumsquartiers in Wien.

Pläne werden am 12. Dezember vorgestellt

Redl arbeitete zuletzt im Rahmen eines EU-Projekts zur Euro-Krise am Centre of EU Studies der Uni Salzburg. Seine Funktion als Sprecher der Plattform KulturhauptStart legte er vor der Bewerbung zurück.

Beim offiziellen Auftakt zur Bewerbung am Dienstag, 12. Dezember, um 18.30 Uhr in der Bühne im Hof will die Gesellschaft erste Überlegungen vorstellen.

