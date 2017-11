Geständig zu Mord zeigt sich der Vater (30) des Babys so wie am ersten Prozesstag nicht, auch die 28-jährige Mutter streitet weiterhin das Quälen und Vernachlässigen eines unmündigen Minderjährigen ab. In Tränen bricht sie aus, als die dem Geschworenensenat vorsitzende Richterin Andrea Humer ihr ein Foto des toten Kindes zeigt. „Das ist Ihr Kind, so sah es aus, nachdem es verstorben war“, sagt Humer zur Angeklagten.

Gestorben war der kleine Maximilian in der Nacht am 12. Februar, nachdem sein Vater am Abend des 11. Februar den Notarzt wegen Atemschwierigkeiten verständigt hatte, während die Mutter bei Freundinnen in Wien war.

Schädelhirntrauma als Todesursache

„Todesursache war ein Schädelhirntrauma, verursacht durch stumpfe Gewalt. Da wurde kräftig zugepackt, geschüttelt, das Kind wo hingeworfen, um solche massiven Verletzungen zu erreichen. Zum Vergleich: Um einen Erwachsenen so zu verletzen, müsste sein Peiniger acht Meter groß und eine Tonne schwer sein“, sagt der medizinische Gutachter Wolfgang Denk. Auch ältere Verletzungen attestierte der Arzt bei der Obduktion.

„Rippen waren gebrochen, teils mehrfach, und der Säugling hatte Brüche am Oberarm, Handgelenk, Oberschenkel und Unterschenkel“, so Denk. Einen Sturz vom Wickeltisch schließt der Mediziner aus: „Einen mehrstrahligen Schädelbruch erreicht man damit nicht.“ Erlitten habe das Kind die tödlichen Verletzungen „wenige Stunden vor Einlieferung ins Universitätsklinikum St. Pölten“ am 11 Februar um 20 Uhr.

Für den Neuropathologen Herbert Budka steht fest: „Ich habe im Gehirn des Säuglings Zeichen einer früheren Schädigung und Zerreißungen im Bereich des Hirnstammes festgestellt. Wann ältere Verletzungen entstanden sind, lässt sich nicht feststellen.“

Persönlichkeitsstörung mit leicht paranoiden Zügen

Psychiater Werner Brosch attestiert dem 30-jährigen Angeklagten eine kombinierte Persönlichkeitsstörung mit leicht paranoiden Zügen und Frustrationsintoleranz. „Er wurde streng erzogen vom Vater, der eine harter Mann war, sollte selbst ein harter Mann werden, hat Karate trainiert. Er hat Defizite im Selbstbild, Defizite in der Beziehungsgestaltung.

Er wünscht sich eine ideale Familie, in der der Mann stark ist, die Frau beschützt. Überfordert ist er in Alltagsaufgaben, wenn es um gefühlsbetonte Auseinandersetzungen geht. Eigene Bedürfnisse kann er nicht zurückstecken, die kommen impulsiv zum Ausdruck“, so dieser Gutachter. Laut Brosch war der in St. Pölten lebende gebürtige Pole zum Tatzeitpunkt zurechnungsfähig, die Voraussetzungen für eine Unterbringung in einer Anstalt für geistig abnorme Rechtsbrecher lägen, so der Gutachter, nicht vor. „Er war in der Lage, sein Handeln selbstbewusst zu steuern.“

Eine emotional chaotische Beziehung habe die Mutter (28) zum Kindesvater gehabt. „Sie ist ich-schwach, passt sich an, tut sich schwer zu wissen, was sie selbst möchte“, sagt der Psychiater über die Kindesmutter.

"Angeklagter massiv vorbestraft"

Mehrere Stunden beraten die Geschworenen, bis der Wahrspruch verkündet wird. Der 31-Jährige wird des Mordes für schuldig befunden und fasst lebenslange Freiheitsstrafe aus. Die Kindesmutter wird zu drei Jahren teilbedingter Strafe verurteilt, davon fünf Monate unbedingt.

„Der Angeklagte ist massiv vorbestraft, das Opfer war wehr- und hilflos, es war mit empfindlicher Strafe vorzugehen. Mildernd bei der Angeklagten war die eingeschränkte Persönlichkeit und ihre Abhängigkeit vom Angeklagten“, begründet die vorsitzende Richterin. Die Urteile sind nicht rechtskräftig.