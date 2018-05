Nicht aufgehoben, aber aufgeschoben sind die Leiner-Pläne für den Umbau der ehemaligen Bestattung neben und den Zubau hinter dem Stammhaus. Denn durch den Bilanzskandal bei Steinhoff hält der Konzern auch hier Gelder für Investitionen hintan.

Eigentlich waren vor genau einem Jahr die Bagger hinter dem denkmalgeschützten Gebäude der Bestattung, das eine Steinhoff-Tochter 2015 gekauft hatte, aufgefahren und hatten Teile am Rossmarkt abgetragen. Passiert ist seither nichts mehr. Bereits bekannt ist nur, dass die Bestattung und der benachbarte Gebäudekomplex im Rahmen einer Revitalisierung verschmolzen werden sollten. Das gesamte Leiner-Areal mit Stammhaus, Nachbarhaus und Zubau Richtung Promenade sollte multifunktional gestaltet werden, hieß es damals vom Möbelriesen. Auch die Verbesserung der Parkplatzsituation war ein Ziel der Umbau-Pläne.

Konkrete Umbau-Pläne für späteren Zeitpunkt

Kika/Leiner-Geschäftsführer Gunnar George bestätigt nun, dass es ein konkretes Projekt zur Revitalisierung gibt, das 2019 hätte gestartet werden sollen. Daraus wird zumindest in den nächsten beiden Jahren nichts. „Die Projektentwicklung war so geplant: Die Tiefgarage bleibt wie sie ist, sonst wird hinter dem Stammhaus alles neu gebaut“, konkretisiert George. Im Erdgeschoß hätten Cafés und Geschäfte untergebracht werden sollen. Für die erste und zweite Etage war geplant, Leiner in kompakterer Form auf weniger Fläche unterzubringen. Die Brutto-Geschoßfläche liegt momentan bei rund 20.000 Quadratmetern, die Verkaufsfläche sollte nach der Renovierung bei 12.000 bis 14.000 Quadratmetern liegen. Die Baukosten des Leiner-Projekts liegen bei rund 10 bis 12 Millionen Euro.

Der Standort in der Innenstadt werde weiterhin nicht in Frage gestellt, betont George: „Wir glauben nach wie vor an den Standort hier in St. Pölten in der Innenstadt und auch, dass man hier ein Projekt umsetzen kann.“ Notfalls müsse man sich Projektentwickler suchen, die sich beteiligen, und dann über ein Mietkonstrukt nachdenken.