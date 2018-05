Mit dem Spatenstich für das neue Wohnhaus vis-a-vis des Seniorenwohnheims „Stadtwald“ folgte nach dem Beschluss schnell die erste Tat. Gebaut wird das Ausweichquartier für die Bewohner des Wohnheim-Traktes A, der ab Herbst 2019 saniert wird, aber erst im September oder Oktober. Denn Details werden noch geplant. Der Spatenstich sei der Abschluss einer zweijährigen Planungsphase, erläuterte Bürgermeister Matthias Stadler. Sogar mit Hotels habe die Stadt verhandelt. „Manchmal ist es aber besser, länger nachzudenken.“ Die jetzige Lösung sei aufgrund der Nähe zum gewohnten Umfeld und der Barrierefreiheit die beste, so Stadler.

Eltern: „Wollen Kindern Baustelle ersparen“

Ein Jahr lang wird ab Herbst neben dem Kindergarten Goethestraße das Haus mit 22 Wohnungen errichtet. Gleichzeitig wird für den Kindergarten ein neues Heim in der Eichendorffstraße errichtet. Bis zu dessen Fertigstellung bleibt der Kindergarten-Betrieb in der Goethestraße aufrecht – der Garten mit Spielgeräten wird aber ab Herbst für ein Jahr zur Baustelle.

Bedenken haben deswegen einige Eltern, 26 von 48 trugen sich in eine Unterschriftenliste gegen das Bauprojekt ein. „Wir sind nicht gegen das Wohnhaus an sich und schon gar nicht gegen einen modernen Kindergarten-Neubau“, erklärt eine Mutter im NÖN-Gespräch. „Wir wollen nur unseren Kindern ein Jahr voller Staub und Lärm ersparen.“ Die Eltern seien erst bei einem Info-Abend Ende April in Kenntnis gesetzt worden. „Am Tag davor wurden Spielgeräte aus dem Garten entfernt.“ Nun hoffen die Eltern, dass der Bau hinausgezögert werde und die Ruhe ihrer Kinder gar nicht, oder nur ein paar Monate von der Baustelle gestört wird.

Im Rathaus soll auf Sorgen der Eltern eingegangen werden

Im Rathaus will man in Gesprächen auf die Sorgen der Eltern eingehen. Für die Zeit während der Arbeiten richte man hinter dem Kindergarten einen Außenbereich ein, betont Rathaussprecher Martin Koutny. Eine Verschiebung komme allerdings nicht in Frage. „Die Sanierung des Wohntraktes verträgt keinen Aufschub mehr.“ Das neue Bezugspflege-System sei bereits umgesetzt, nun müsse man die räumlichen Voraussetzungen schaffen.

Baustellen auf Kindergarten-Grundstücken seien unangenehm, so Koutny. Das habe es in St. Pölten aber schon öfter gegeben. „Bei manchen waren Kinder und Personal noch mehr betroffen. Die Bedenken der Eltern konnten immer ausgeräumt werden. Wir werden rasch und gewissenhaft arbeiten.“