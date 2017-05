St. PÃ¶lten

Der Ur-St. Pöltner Matthias Stadler legt den SP-Landesvorsitz zurück, der Neo-St. Pöltner Franz Schnabl übernimmt ihn: Der 58-Jährige hat mit seiner Frau bereits eine Wohnung in der Kugelgasse gegenüber von VP-Finanzminister Hans-Jörg Schelling bezogen.

Bewusste Entscheidung für St. Pölten

„Von hier aus habe ich Dom und Rathaus im Blick“, scherzt Schnabl. Er habe sich bewusst für die Stadt St. Pölten entschieden, die neben hoher Lebensqualität durch die zentrale Lage den Vorteil habe, dass alle Regionen des Landes rasch erreichbar seien.

Seinen ersten großen öffentlichen Auftritt hatte Schnabl flankiert von Bildungsministerin Sonja Hammerschmid beim Mai-Aufmarsch auf dem Rathausplatz. „St. Pölten ist das rote Herz in Niederösterreich, es soll das rote Herz eines roten Bundeslandes Niederösterreich werden“, tönte er dabei. Arbeit, Beschäftigung, gerechte Entlohnung und Bildung sind die Themen, auf die Schnabl setzen will. Gewählt wird er beim außerordentlichen Parteitag am 24. Juni in St. Pölten.

Bürgermeister Matthias Stadler sowie die Sektionsvorsitzenden Hans Rankl und Dietmar Fenz ehrten langjährige Mitglieder: Angelika Schlögl, Liselotte Eigner, Alois Öllerer, Karl Bauer und Josef Böhm (sitzend von links),Maximilian Mayer und Roland Eigner (stehend von links) sowie Paul Flieger (stehend Mitte) und Walter Schönfelder (3. v. r.). | NOEN, Nina Gamsjäger

Nur Stunden nach der Ankündigung des Führungswechsels war Stadler als St. Pöltner Bürgermeister Referent bei der Jahreshauptversammlung der SP-Innenstadt-Sektionen 1 und 11. „Die schlechte Nachricht des Tages für euch ist: Ich bleibe euch erhalten“, witzelte Stadler und erinnerte an sein Versprechen bei der Gemeinderatswahl, als Bürgermeister die vollen fünf Jahre durchzuarbeiten. Er verabschiede sich mit „einem lachenden Auge“ sagt Stadler im NÖN-Interview: „Meine Arbeit bei der Landes-SP ist getan.“ Schnabl könne auf seine volle Unterstützung zählen und sei als Neo-St. Pöltner auch Garant dafür, dass St. Pöltner Interessen auf Landes-Ebene weiterhin stark vertreten seien. Dafür kann Stadler aber ohnehin weiter selbst sorgen: Er bleibt SP-Chef des einwohnerstärksten Bezirks Niederösterreichs, sitzt weiter im Präsidium von Landes- und Bundes-SP und bleibt Städtebund-Vorsitzender.

„Meine Arbeit bei der Landes-SP ist getan.“

In der Stadt freut sich Stadler über die Aufbruchstimmung an allen Ecken und Enden. „Bei uns rennt es wahnsinnig guad – auch, weil die SP die richtigen Weichen gestellt hat“, sagte er bei der Jahreshauptversammlung. Seit Jahren liege das Wirtschaftswachstum in der Stadt deutlich über dem Österreich-Schnitt – im Vorjahr beispielsweise bei 3,5 Prozent. Die Stadt wachse anders als andere Städte nicht nur an den Rändern, sondern besonders im Zentrum.

Das spiegelt sich auch in der Entwicklung der Mitgliederzahlen der SP wider. Die stieg in der Sektion 1 (südlich des Bahnhofs) innerhalb von zwei Jahren von 70 auf 100, der Altersschnitt der Parteimitglieder sank auf 42 Jahre. Die Sektion 11 hält sich stabil bei etwa 120 Mitgliedern.