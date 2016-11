St. PÃ¶lten

Mit dem Stück nach Filmen des finnischen Regisseurs Aki Kaurismäki hat das Landestheater die Sparte "Beste Bundesländer-Aufführung" für sich gewonnen.

Inszeniert hatte das Stück Alexander Charim in der vergangenen Spielzeit unter Intendantin Bettina Hering. Charim hatte für die "Lichter der Vorstadt" Szenen aus vier Filmen des Finnen zusammengetragen. Das Stück bildete zugleich den Schlusspunkt von Hering als Intendantin des Landestheaters, bevor sie St. Pölten in Richtung Salzburger Festspiele verließ und an die jetzige Intendantin Marie Rötzer übergab.