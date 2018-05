In der Gastronomie der Innenstadt wird wieder einmal umgerührt. Vinothekar Michael Haydn wird Ende Mai sein Lokal auf dem Herrenplatz an einen Nachfolger übergeben und will sich nur mehr auf das Kerngeschäft Weinhandel und Veranstaltungen konzentrieren. Das Stanihoferl zwischen Domplatz und Herrenplatz versorgt nach der Winterpause wieder mit rustikalen Schmankerln. Und demnächst wird es eine komplett neue Anlaufstelle für Hungrige in der Altstadt geben.

Denn Familie Ozak, vielen St. Pöltnern mit ihrem türkischen Restaurant „Deniz“ in der Bräuhausgasse in bester Erinnerung, kommt zurück in die Innenstadt und wird neben den beiden Lokalen „Hausleitner“ in Göblasbruck und „Dorfwirt“ in Prinzersdorf das ehemalige Café Gerstl in der Linzer Straße übernehmen. „Weil die Nachfrage sehr groß ist“, verrät Hasan Ocak. Derzeit wird noch an einem Konzept für das neue Lokal gearbeitet. „Wir wollen damit Leben in die Linzer Straße bringen“, erklärt Hasan Ocak.

Wolfgang Gerstl hat sein Café dort zwar geschlossen, ist aber weiterhin in der Gastronomie aktiv. Gerstl hat das ehemalige Wirtshaus Pemmer in Wagram gekauft.

„Wir wollen mit dem Lokal Leben in die Linzer Straße bringen.“ Gastronom Hasan Ocak

Das Lokal hat er zwar vermietet, der Wirt und Koch bemüht sich derzeit allerdings um die Wiederbelebung des großen Saals im Wagramer Gastronomiebetrieb. Die geforderten Baumaßnahmen hat er bereits eingereicht.

Dänisches Design für die Brunngasse

In der Fußgängerzone zwischen Kremser Gasse und Promenade landet demnächst ein skandinavischer Tiger: Schon Ende Mai öffnet in der Brunngasse eine große Filiale von „Flying Tiger“. Die weltweit vertretene dänische Kette ist bekannt für witzige Deko-Artikel, Geschenkideen und originelles Design. 3.000 Produkte, vom Bürobedarf über Spielzeug und Urlaubsutensilien bis hin zu Snacks werden im

St. Pöltner Design-Laden angeboten, und „jeden Monat finden 300 neue Artikel ihren Weg von Flying Tiger Copenhagen auch in die österreichischen Shops“, verspricht Anna Eiselsberg. Acht bis zehn Mitarbeiter werden künftig in der St. Pöltner Filiale beschäftigt sein, erklärt die Geschäftsführerin von „Flying Tiger Österreich“.

Der St. Pöltner „Tiger-Shop“ ist übrigens das Zwölfte in Österreich, 849 Geschäfte mit den farbenfrohen, praktischen, lustigen Dingen in dänischem Design gibt es bis dato in Europa.

City-Outlet eröffnet in Ex-Vögele-Filiale

Auch außerhalb der Innenstadt gibt es coole Designwaren zu kaufen: Am Freitag, 11. Mai, öffnet das City-Outlet in der Porschestraße in der ehemaligen Vögele-Filiale. Auf 800 Quadratmetern soll es Markenmode für Damen, Herren und Kinder, Jeans, Bademode, Accessoires, sowie Sportbekleidung und -equipment geben. Alle drei bis vier Tage kommen neue Waren in die Regale, versprechen die Eigentümer, die ehemaligen Nationalteam-Fallschirmspringer Klaus Zimmer und Peter Koch.