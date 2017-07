Zwei Mal belebte der Designverliebt XL Kreativmarkt schon die leeren Hallen am Neugebäudeplatz. Die dritte Ausgabe spielt sich am letzten November-Wochenende als Deluxe-Variante in einer neuen Location ab, und zwar in der Konerei auf dem Glanzstoff-Areal.

In der 2.500 Quadratmeter großen Halle, die vor einigen Jahren als Ausweichquartier für die New Design University aufwendig restauriert worden war, sollen an den beiden Tagen um die 120 Aussteller ihre neuesten Kollektionen präsentieren. „Wir möchten diesmal die 10.000er-Besuchermarke knacken“, strahlt Designmarkt-Organisatorin Barbara Ringseis, denn: „Unser Konzept ist einzigartig, das zieht nicht nur Besucher aus St. Pölten, sondern aus ganz Österreich an.“

Ringseis will regionalen Ausstellern und innovativen Designern, Künstlern und Startups, sowie Ausstellern aus dem benachbarten Ausland eine leistbare Bühne bieten.

Diese neue Bühne des Kreativmarktes kann ab sofort für Events gemietet werden. Beim Designverliebt Kreativmarkt XL Deluxe wird es ein Meet & Greet geben, bei dem sich interessierte Veranstalter die Räumlichkeiten im Betrieb ansehen können, bestätigt Max Pasquali vom Eigentümer Domus Liegenschaftsverwaltung: „Das geschieht auch hinsichtlich einer möglichen Bewerbung zur Kulturhauptstadt und der Entstehung eines smarten Stadtteils, der mit dem Bau modernster Wohnungen am Glanzstoff-Areal bald realisiert wird.“