Flexibel und rasch handlungsfähig soll die neue Marketing St. Pölten GmbH (der Name „St. Pölten GmbH“ ist vom Tisch) nach der Umstrukturierung sein.

Dafür wird künftig auf einen Aufsichtsrat verzichtet, wie es jetzt dazu aus dem Rathaus heißt: Denn Gemeinderat und Stadtsenat bestimmen auch so Gesellschaftsziele und die finanziellen Mittel mit. Durch den Gesellschaftsvertrag ist sichergestellt, dass die Marketing GmbH ihren jährlichen Budget- und Wirtschaftsplan sowie ihre Jahresabschlüsse vom Gemeinderat absegnen lassen muss. Ein freiwillig eingerichteter Beirat wird weiterhin mit zusätzlichen Informations- und Vorschlagsrechten ausgestattet sein.

Die Eigentümerverhältnisse werden umgedreht: Künftig hält die Stadt 60 Prozent und die Plattform St. Pölten 2020 nur mehr 40 Prozent, was mehr Einfluss der Stadt ermöglicht.

Marketing, Tourismus, Wirtschaft und Veranstaltungen "aus einer Hand"

Die neu strukturierte Gesellschaft vereint Agenden betreffend Marketing, Tourismus, Wirtschaft und Veranstaltungen und übernimmt auch die Aufgaben des eingegliederten Büro V. „Ziel dieses Relaunchs ist es, den Außenauftritt der Stadt in der Geschäftstätigkeit der Gesellschaft zusammenzufassen“, erklärt Bürgermeister Matthias Stadler. Matthias Weiländer bleibt einziger Geschäftsführer und kann ohne großen formalen Aufwand Entscheidungen treffen. Beschlossen werden soll die Umstrukturierung der Marketing in der Gemeinderatssitzung am 13. Dezember.