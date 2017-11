Eine der ersten Kika-Filialen Österreichs hat einen neuen Chef: Rainer Gössl übernahm Anfang November die Leitung des Standortes in der Anton-Scheiblin-Gasse mit seinen 100 Mitarbeitern.

Die Nachbesetzung wurde notwendig, weil die bisherige Standort-Leiterin Doris Grassmann mit 1. Oktober die Leitung des Flagship-Stores in der Mariahilfer Straße übernommen hatte.

Für Gössl ist es nicht nur eine Rückkehr in seine Heimatstadt, sondern auch an den Beginn seiner Kika-Laufbahn. Als Trainee startete er in der St. Pöltner Kika-Filiale vor zwei Jahren, war hier danach ein Jahr lang stellvertretender Geschäftsleiter. „Auf Wunsch der Geschäftsführung hat es mich im Mai letzten Jahres als Geschäftsleiter zu Kika Ottakring verschlagen“, berichtet der 32-Jährige.

Mit großer Vorfreude sei er nun Anfang November an seinen ursprünglichen Wirkungsort zurückgekehrt. „Mein Ziel ist es, die Filialleitung hier mit mindestens genauso viel Engagement wie in Ottakring weiterzuführen“, betont Gössl.

Neben der Führung des Teams sieht er als weitere Aufgaben, die Mannschaft weiterzubilden und den Kunden auf der Verkaufsfläche von etwa 18.000 Quadratmetern „ein tolles Einkaufserlebnis zu bieten“. In der Kika-Filiale in der Anton-Scheiblin-Gasse ist auch die Kika/Leiner-Zentrale untergebracht.