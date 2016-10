St. PÃ¶lten

Weil die beiden Kindergärten in der Pestalozzistraße und der Eisenbahnerstraße überbelegt sind, baut die Stadt für die Zukunft vor. In der jüngsten Gemeinderatssitzung wurde die Umwidmung einer Fläche westlich des Junges-Wohnen-Projektes in der Karl-Pfeffer-Gasse für den Bau eines weiteren Kindergartens in A1-Nähe beschlossen.

Stadtplaner Jens de Buck bestätigt: „Die Planung einer zusätzlichen Einrichtung im Süden der Stadt passiert aufgrund der laufenden Siedlungsentwicklung und mangelnder Kapazitäten in den bestehenden Einrichtungen.“

Voraussichtlich 2017 oder 2018 ist hier die Errichtung eines achtgruppigen Kindergartens mit drei Gruppen in der ersten Baustufe vorgesehen. -mk-