Ihre Nähmaschinen und 15 Geflüchtete nehmen die Betreiber der St. Pöltner Kattunfabrik mit nach Wien – in der Bundeshauptstadt eröffnen sie ihre Übungswerkstatt Anfang Dezember neu.

Aus ihrer bisherigen Wirkungsstätte in der Wiener Straße 20 im Herrenhof sind sie vor wenigen Tagen ausgezogen. Der Grund dafür: Der St. Pöltner Verein hat für die Übungswerkstatt seit Mai abgesehen von der Kaution keine Miete bezahlt. „Die Sache ist gerichtsanhängig“, bestätigt Rainer Prochaska von der Hauseigentümerin, der Kolpingfamilie.

„Wir können unseren Verpflichtungen aus dem Preisgeld vom Löwenherz-Preis nachkommen.“

Der Vorstand der Kattunfabrik

Der Vorstand der Kattunfabrik betont, der Verein habe mit der Hausverwaltung immer transparent kommuniziert und lösungsorientierte Vorschläge unterbreitet. „Die Gründe, warum wir das Lokal nicht finanzieren konnten, haben wir frühzeitig mitgeteilt.“ Die Hausverwaltung dementiert aber auf NÖN-Anfrage, dass der Verein ihr Vorschläge vorgebracht habe.

Der Verein stellt nun in Aussicht, den fehlenden Betrag zu begleichen. Bei der Übergabe des Lokals werde man die offenen Forderungen entgegennehmen und den Betrag nach Abzug der Kaution bezahlen: „Wir können unseren Verpflichtungen aus dem Preisgeld nachkommen. Hätten wir den Löwenherz-Preis nicht gewonnen, wären die Maschinen und Teile des Stofflagers veräußert worden.“ In den vergangenen Monaten haben Vereinsmitglieder nach leistbaren Alternativen im Stadtgebiet gesucht, sind aber nicht fündig geworden. Ob die Kattunfabrik in St. Pölten wieder eine Übungswerkstatt aufmacht, ist unklar.

Kurse der Kattunfabrik bleiben in St. Pölten

Angebote der Kattunfabrik, die über die Übungswerkstatt hinausgehen, bleiben in St. Pölten: In Zusammenarbeit mit dem Magistrat bieten Leiter Jimmy Nagy und sein Team ab 5. Dezember montags um 13 Uhr einen Deutschkurs im Rathaus an, freitags um 13 Uhr gibt es ebendort ein Theorietutorium für die Übungswerkstatt, die an den übrigen Werktagen ab 6.

Dezember in Wien stattfindet. Der Verein bleibt weiterhin in der Landeshauptstadt angemeldet. Von den 15 Werkstatt-Teilnehmern ist nur einer aus St. Pölten, der Rest stammt aus anderen Bundesländern.