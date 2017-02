St. PÃ¶lten

Die Landeshauptstadt bekommt ein zusätzliches Hotel – eines, das es in dieser Kategorie in St. Pölten noch nicht gibt. Hotel-Multi Wolfgang Mangold und Direktor Walter Jahn planen ein Budget-Motel mit 200 Betten, das die beiden anderen Häuser Mangolds ergänzt: Das Cityhotel D&C liegt in der Vier-Stern-Kategorie, das Metropol wird als Hotel Garni geführt, das neue „City Motel“ soll mit schlankem Komfort preisgünstiges Übernachten für Gruppen und Geschäftsreisende ermöglichen.

Und das wahrscheinlich schon ab kommendem Herbst. Grundlage der Entscheidung: Der Tourismus in der Hauptstadt wächst vor allem im Seminar- und Businessbereich, die Nachfrage nach günstigen Übernachtungsmöglichkeiten ist größer als das Angebot. Und die Mangold-Gruppe nutzt Synergie-Effekte für das geplante Motel.

