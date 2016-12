St. Pölten

Für seine virtuose Kunst, die Puppen tanzen lassen, wurde Nikolaus Habjan in diesem Jahr mit dem Nestroy-Publikumspreis bedacht. Bühne im Hof-Intendantin Daniela Wandl hatte sich bereits im Vorjahr von seinem künstlerischen Genie begeistern lassen und ihn in der vergangenen Saison mit „6 Österreicher unter den ersten Fünf“ sowie „Herr Karl“ gleich zwei Mal in die Landeshauptstadt geholt.

In Kooperation mit dem Wiener Rabenhof kommt der 29-jährige Schauspieler und Regisseur zum bereits dritten Mal in die Bühne – am Mittwoch, 14., und am Donnerstag, 15. Dezember, präsentiert der Puppen-Meister jeweils ab 19.30 Uhr seine Version von „Kottan“.

Mit dabei sind Schauspieler Christian Dolezal als Kult-Figur Kottan, Musiker Kyrre Kvam sowie eben Habjan und seine Puppenspiel-Kollegin Manuela Linshalm. Gemeinsam bringen sie den schwarzhumorigen Krimi-Klassiker als Puppen-Musical auf die Bühne und stimmen die schrägsten „Kottans Kapelle“-Hits an.