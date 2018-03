Sie ist die größte Orgel der Stadt – und sie soll noch wohlklingender werden: Die „Fürstin-Montecuccoli-Orgel“ der Prandtauerkirche ist ein spätromantisches Juwel, das 2014 eingeweiht wurde.

Vor zwei Jahren wurde ein Glockenspiel angeschafft, heuer noch ist der Kauf eines neuen Spieltisches geplant. 2020 soll dann mit dem Ausbau des dritten Manuals die größte Pfeifenorgel Niederösterreichs entstehen, mit 55 Registern.

Für den Endausbau fehlt noch Geld

Für den Endausbau müssen noch rund 143.000 Euro an Spenden aufgebracht werden, „der Förderverein Kulturjuwel Prandtauerkirche sucht dazu viele Mitglieder und Förderer“, sagt Reinhard Knittel. Der Kirchenrektor der Prandtauerkirche hat dafür heuer ganz besondere Konzerte für die romantische Kirchenorgel organisiert. Im Rahmen der Festwochen bringt Organist Markus Heinl gemeinsam mit Sänger Franky Schirz ein heiteres Muttertagskonzert: „Freundlich serviert: Salzburger Nockerln im Weißen Rössl“.

„Die besondere Stärke unserer Orgel ist die Wiedergabe der reichhaltigen romantischen Orgelliteratur – sie kann ganz leise hauchen, aber auch eine gewaltige Klangfülle hervorzaubern“, verspricht Reinhard Knittel noch weitere schöne Stunden bei einer Konzertreihe mit der „Kirchenorgel auf Abwegen“, auf der am 20. Mai Chansons, am 3. Juni deutsche Schlager und am 17. Juni österreichische Lieder erklingen.