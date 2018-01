Einen lebenden Fisch an einen Haken zu befestigen, um so einen größeren an Land zu ziehen, ist in Österreich nicht nur verboten, sondern in der Anglerszene selbst mehr als verpönt. Genau das wird aber einem St. Pöltner (21) vom deutschen Ableger der Tierrechtsorganisation PETA vorgeworfen. Den Beweis dafür soll der Hobby-Angler selbst liefern – in seinem Youtube-Video. Denn der 21-Jährige betreibt auf der Plattform einen Kanal mit über 7.000 Abonnenten, einige seiner Videos wurden über 100.000 Mal abgerufen. In einem davon, das fast eineinhalb Jahre alt ist, ist unter anderem eine Szene zu sehen, in der er laut PETA einen Lebendköder verwendet.

„Es ist schlichtweg falsch und eine bösartige Unterstellung"

Der 21-Jährige wehrt sich im NÖN-Gespräch gegen den Vorwurf: „Es ist schlichtweg falsch und eine bösartige Unterstellung. Der Fisch wurde waidgerecht getötet, um ihn als Köderfisch zu verwenden.“ Bestätigt wird diese Aussage von Karl Gravogl vom Landesfischereiverband, bei dem die NÖN nachfragte: „Hätte der Fisch noch gelebt, hätte er eine Reaktion gezeigt, als der Haken durchgestochen wurde.“

Zusätzlich kritisiert PETA auch die Catch-&-Release-Praktik, die der St. Pöltner auch in diesem Video anwendet. Dabei werden Fische nach dem Fang wieder zurück ins Wasser gesetzt – laut PETA bedeute dies unnötige Qualen für die Tiere. Allerdings ist dies in Österreich nicht verboten. Im Gegenteil: Es gibt sogar eigene Gewässer dafür.

Dass er ins Visier der Tierrechtsorganisation gerät, ärgert den 21-Jährigen auch aus einem anderen Grund: „Ich setze mich ja selbst für den Tierschutz ein.“ Seit Ende 2017 nutzt er seine Plattform, um über nachhaltiges Fischen zu informieren, weitere Projekte seien geplant.

Die St. Pöltner Staatsanwaltschaft bestätigt den Eingang der Anzeige. Das Ermittlungsverfahren sei im Laufen. Der 21-Jährige überlegt indes, wegen Verleumdung selbst Schritte gegen PETA einzuleiten.