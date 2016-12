Die Direktoren der St. Pöltner Schulen sind sich einig: Den Ergebnissen der PISA-Testungen, bei denen Österreich nach besseren Ergebnissen im Jahr 2012 wieder Punkte verloren hat, sollte nicht zu viel Beachtung geschenkt werden.

Bildungsministerin Sonja Hammerschmid hatte die Befunde der Studie mit überdurchschnittlichen Ergebnissen in Mathematik, durchschnittlichen in den Naturwissenschaften und unterdurchschnittlichen im Lesen, „inakzeptabel“ genannt. Durchschnitt sei keinesfalls ein erstrebenswertes Ergebnis. Die St. Pöltner Schulleiter differenzieren: „Die Ergebnisse sind mit Vorsicht zu genießen. Ich bin mir nicht sicher, ob man diese wirklich auf unsere Schullandschaft und die Bildung unserer Kinder umlegen kann. Jetzt wieder ein Horrorszenario zu malen, halte ich für den falschen Weg“, erklärt Ulrike Pfiel, die Leiterin des Mary Ward-Privatgymnasiums.

„Zu den Testungen habe ich ein zwiegespaltenes Verhältnis“, meint auch Direktorin Dagmar Hutterer. Problematisch erscheine ihr für ihre Bildungseinrichtung, die Polytechnische Schule St. Pölten, vor allem die getestete Altersgruppe. Diese ist mit Schülern zwischen 15 Jahren und drei Monaten sowie 16 Jahren und zwei Monaten genau festgelegt. „Bei uns werden somit nur jene Schüler getestet, die bereits einen Schulbahnverlust hatten, sonst würden sie – mit Ausnahme der im Herbst Geborenen – in der neunten Schulstufe nicht mehr in diese Altersgruppe fallen. Das sind oft auch die schlechteren Schüler.“

Einig sind sich die Direktoren über die hohen sprachlichen Anforderungen bei den Tests. „Wir haben viele Migranten, die nicht so gut Deutsch sprechen. Wenn sie die Aufgabenstellung nicht verstehen, können sie natürlich auch die Aufgabe nicht lösen,“ stellt Hutterer fest. Die Direktorin der Wifi-Tourismusschulen Sissy Nitsche-Altendorfer warnt zudem davor, den Lehrern die gesamte Schuld für die ernüchternden Ergebnisse in die Schuhe zu schieben. „Dass es eine Leseschwäche gibt, ist nicht sehr überraschend für mich. Denn Lesen kann nicht nur in der Schule stattfinden, sondern auch im Elternhaus. Es ist billig und ärgerlich, wenn man alles auf die Schule abwälzt“.

Erstmals auch soziale Kompetenzen getestet

In Niederösterreich wurden 1.023 Schüler von insgesamt 39 verschiedenen Bildungseinrichtungen getestet, und zwar erstmals am Computer. Neben Lesen, Mathematik und Naturwissenschaften wurde 2015 zum ersten Mal auch die soziale Kompetenz der Schüler überprüft. Dabei wurden Aufgaben gestellt, bei denen Schüler mit virtuellen Kollegen etwa eine Willkommensveranstaltung für Austauschschüler organisieren sollten.

„Diese Entwicklung finde ich positiv. Diese Kompetenzen sollen dem neuen Lehrplan zufolge ja im Vordergrund stehen. Dass hier auch Problemlösekompetenz getestet wird, halte ich für sinnvoll“, meint Ulrike Pfiel. Die Ergebnisse dieses neuen Testfelds werden im kommenden Jahr präsentiert.