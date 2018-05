Die Übersiedlungspläne sind vom Tisch, Niederösterreichs Sozialdemokraten bleiben in der Landesparteizentrale am Niederösterreichring. Ursprünglich wollte die SPNÖ eigentlich schon im Vorjahr zum Europaplatz ziehen, wo der Sozialdemokratische Gemeindevertreterverband bereits 2016 seine Zelte aufschlug.

Der Rückzieher hat laut Landesgeschäftsführer Wolfgang Kocevar wirtschaftliche Gründe: „Am neuen Standort wäre auch eine Renovierung und Adaptierung notwendig gewesen.“ Dass sich die handelnden Personen an der Parteispitze mittlerweile geändert haben, habe laut Kocevar nichts damit zu tun, dass von einer Übersiedlung ins Herz St. Pöltens abgesehen wird. Bei Bekanntgabe der Pläne waren noch die St. Pöltner Matthias Stadler als Landesparteivorsitzender und Robert Laimer als Landesgeschäftsführer am Ruder. „Es liegt nicht am Wechsel“, betont Kocevar.

Kein Käufer für derzeitige Zentrale

Laut Laimer hätte durch die Übersiedlung ein „Haus der sozialen Demokratie“ geschaffen werden sollen. „Dort wären wir alle unter einem Dach gewesen und hätten Synergien nutzen können. Außerdem wären wir am Europaplatz auch gut sichtbar gewesen“, so Laimer. Der Nationalratsabgeordnete berichtet aber auch davon, dass die SP keinen Käufer für ihre derzeitige Zentrale gefunden habe, was die Voraussetzung für die Übersiedlung gewesen wäre.

Derzeit sind im Niederösterreichhaus die SPNÖ und ihre Referate, die Kinderfreunde NÖ, der Sozialdemokratische Wirtschaftsverband, die Mietervereinigung und die Sozialistische Jugend beheimatet. „Es gibt im Augenblick keine konkreten Pläne, dass weitere Organisationen in das Niederösterreichhaus übersiedeln“, so Kocevar.