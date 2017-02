Der Diskonter Lidl baut beim neuen Eurospar in der Porschestraße seine vierte Filiale in der Landeshauptstadt. Fixes Datum für die Eröffnung gibt es zwar noch keines, „dass die Filiale noch im Frühjahr eröffnet wird, ist allerdings schon klar“, erklärt Lidl-Sprecher Jörg Peterleitner. „Wir haben uns das gut überlegt, in St. Pölten macht das auf jeden Fall Sinn“, erklärt er die Errichtung des neuen Standortes, dessen Sortiment und Ausstattung denen der übrigen drei Filialen gleichen werden.

Eine davon ist die Filiale hinter dem Bahnhof in der Hermann-Winger-Gasse, die neu errichtet wird. Diese Arbeiten sollen ebenfalls im Frühjahr

abgeschlossen sein, informiert Peterleitner.