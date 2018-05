Kein Geschäft mit der Liebe mehr wird es ab 2021 hinter dem ehemaligen Metro-Standort geben. Denn die in der Vorwoche neu erlassene Prostitutionsverordnung sieht in der Viehofner Straße nach Silvester 2020 keine „Rotlicht“-Zone mehr vor.

Als Grund führt der Magistrat Veränderungen in der Gegend rund um das Etablissement an: „Ein eventueller Wohnbau am ehemaligen Metro-Gelände würde die Entflechtung von Wohnbevölkerung und Prostitution nicht mehr zulassen“, erläutert Corina Muzatko vom Medienservice der Stadt.

Davon betroffen ist die Villa Pussycat, die seit neun Jahren in der Viehofner Straße 17a geöffnet hat. Chef Ingo Gassner weiß bereits, dass die Genehmigung in mehr als zweieinhalb Jahren ausläuft. „Wir werden mit unserem Betrieb an eine andere Stelle in St. Pölten wechseln.“

„Leute wollen nicht mehr so viel ausgeben“

Grundsätzlich ist zwar die Prostitution in St. Pölten verboten – außer in genau definierten Gebieten und auch dort ausschließlich in Gebäuden: im Bereich des Unterradlberger Betriebsgebiets in Ratzersdorf nahe der S 33 im Westen an der Schanze sowie zwischen B1, Gutenbergstraße und Breiteneckerstraße, in Spratzern an der B20 zwischen A1 und Harlander Straße, im Süden von Spratzern an der B20, in Harland bei der A1 westlich der Salcherstraße und in St. Georgen östlich der B20 und unterhalb der Ochsenburger Straße.

Für die Viehofner Straße gilt eine Übergangsregelung: Während die Villa Pussycat noch bis Ende 2020 aktiv sein darf, können sich dort laut neuer Verordnung keine neuen Etablissements mehr ansiedeln. Bis vergangenen Herbst war als Nachbar der Villa auch noch die Bar Kabarett in Betrieb. Neben der Villa Pussycat ist damit in St. Pölten derzeit nur noch die Love Lounge, die unter verschiedenen Besitzern seit 2011 in Spratzern „diskrete Dienstleistungen“ anbietet, im Geschäft.

Das laufe wie in anderen Wirtschaftszweigen „schlechter als früher“, erzählt Ingo Gassner. „Das ist ein generelles Problem und macht auch vor unserem Gewerbe nicht Halt. Die Leute wollen nicht mehr so viel Geld ausgeben wie früher.“

Auch wenn es das „älteste Gewerbe der Welt“ in St. Pölten offiziell bis 2007 gar nicht gegeben hat, sind Freudenhäuser in der Traisenstadt unter anderem aus der Österreichisch-Ungarischen Monarchie historisch belegt.