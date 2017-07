Mit dem traditionellen Bieranstich wurde am 13. Juli das Sommerfestival am Rathausplatz von Bürgermeister Mag. Matthias Stadler eröffnet. Dank Kaiserwetter war der BesucherInnenandrang bereits am Eröffnungstag sehr groß. Ab 19 Uhr sorgte Lanny Lanner mit seiner Band für ausgelassene Stimmung mit den besten Austropop-Hits.

Die Top-Gastronomen aus St. Pölten und Umgebung bieten auch diesen Sommer wieder eine einzigartige Kulinarikwelt. Von Sri Linka bis zur USA und zurück zur heimischen Küche ist beim Sommerfestival alles dabei, was das Schlemmerherz begehrt.

St. Party Pölten

Auf zwei Bühnen werden bis 20. August insgesamt 33 Musik- und Showeinlagen geboten. Austro Pop, Jazz, Blues & Country und vieles mehr wird die BesucherInnen in Urlaubsstimmung am Rathausplatz bringen. Geöffnet hat das Sommerfestival täglich von 16.00 Uhr bis Mitternacht, somit beträgt die Veranstaltungsdauer insgesamt beachtliche 308 Stunden.

"Für mich ist es immer wieder eine Freude zu sehen, was sich in den letzten Jahren in St. Pölten getan hat. Der Rathausplatz hat sich zu einem Hotspot für die Freizeitgestaltung der St. Pöltnerinnen und St. Pöltner entwickelt, und darauf bin ich sehr stolz. Die nächsten Wochen steht der Rathausplatz ganz im Zeichen der Kulinarik und der Musik, selbstverständlich ist auch das Open-Air Kino des Cinema Paradiso ein Programmhighlight. Ich wünsche allen einen schönen und erlebnisreichen Sommer, der Urlaub kann bei diesem abwechslungsreichen Programm auch durchaus am Rathausplatz verbracht werden", freut sich Bürgermeister Matthias Stadler bei der Eröffnungansprache.