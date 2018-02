Bei seinem Solo-Projekt „Rauch“ stellt Songwriter Patrick Rauch erstmals seine eigenen Songs in den Mittelpunkt. „Bisher habe ich immer mit anderen Musikern an Songs gearbeitet“, erzählt der 29-jährige Gitarrist und Sänger. Erstes Zeugnis seines Projekts ist die Indie-Rock-Single „Soup, Sweet and Sour“, die der St. Pöltner Regisseur Stefan Eder in gelungenen Bildern umgesetzt hat.

Bis dato hat Rauch drei Songs aufgenommen und will sie in den nächsten Monaten veröffentlichen. „Ob das in Raten auf mehreren EPs passiert oder aber auf einem Album, ist noch nicht ganz klar.“ In seinem musikalischen Köcher hat Patrick Rauch jedenfalls unzählige rockige und auch ruhigere Melodien. „Eine Idee für einen Song ist eigentlich sofort da, wenn ich eine Gitarre in die Hand nehme.“ Schwieriger sei es dann schon, ein Lied zur seiner vollsten Zufriedenheit fertigzustellen. „Da schaltet sich dann automatisch mein Perfektionismus ein.“

Rauch hat in zahlreichen St. Pöltner Formationen mitgewirkt, unter anderem bei Proletarian Barbarian, Exarch, 22 lights, Dixie Fritz und unter anderem bei der „Jesus Christ Superstar“-Aufführung von Profact. In einigen dieser Bands hat Rauch erfolgreich mit Bassist Gerald Schaffhauser und Schlagzeuger Johannes Forstreiter zusammengearbeitet. „Mir war von Beginn an klar, dass ich die beiden für mein Projekt haben will.“

Noch im Sommer oder Herbst will Rauch die Bühnen entern, um seine emotionalen Songs zum Besten geben.