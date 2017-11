Fußgänger leben gefährlich: 23 wurden im Stadtgebiet heuer schon verletzt oder sind gar ums Leben gekommen, wie die junge Frau vergangene Woche in der Mariazeller Straße.

„Die Gefahr von Unfällen mit Fußgängern ist wegen der Witterungsverhältnisse und der frühen Dunkelheit im letzten Monat des Jahres besonders hoch“, weiß Robert Morawetz, Verkehrsreferent des Stadtpolizeikommandos.

Der Chefinspektor weiß auch, warum Fußgänger häufig Opfer von Verkehrsunfällen werden: Sie kreuzen Straßen, wo ein sicheres Überqueren nicht möglich ist, manchmal sogar gesetzlich verboten ist. Denn wenn Unter- oder Überführungen innerhalb von 25 Metern vorhanden sind, müssen diese benützt werden, sagt §76 der Straßenverkehrsordnung. Wie diese missachtet wird, könne zum Beispiel täglich in der Praterstraße bei der HTL beobachtet werden, wo Rudel von Schülern die Fahrbahn queren und den Übergang ignorieren. „Der Fußgänger ist leider Umwege-empfindlich. „Er nimmt die nicht sichere Überquerungsmöglichkeit, weil diese näher liegt“, erklärt Robert Morawetz,

Und viele Fußgänger sind „Risikooptimisten“, sagt dazu Ernst Schwarzmüller, der Leiter des städtischen Verkehrsamtes: „Sie denken, dass ihnen nichts passiert. Da muss man schon sehr optimistisch sein, wenn man im Finstern eine breite Straße quert.“

Auch Hektik und Unaufmerksamkeit erhöhen das Unfallrisiko

Dabei spielen Handy-Aktivitäten eine große Rolle. „Es wird telefoniert, SMS geschrieben, im Internet gestöbert, via Whats App kommunizert – und dabei werden Fahrbahnen überquert“, so Robert Morawetz. „Ohrstöpsel verhindern dann noch, dass akustisch noch rechtzeitig wahrgenommen wird, was nicht gesehen wurde.“

Ganz oft ist dieses Verhalten bei der Ampelkreuzung am Bahnhof zu beobachten: Bei Aufleuchten des Rotlichts überqueren trotzdem noch viele Fußgänger die Fahrbahn, weil sie sich, abgelenkt durchs Mobiltelefon, wie in einer Herde verhalten und den vor ihnen gehenden Fußgängern einfach folgen.

Schulische Verkehrserziehung als wichtige Maßnahme

Was aber kann die Polizei machen, um Fußgänger zu erziehen? Sie setzt auf Prävention mit der schulischen Verkehrserziehung: „In den Volksschulen wird intensiv das Thema Fußgänger im Straßenverkehr behandelt, um dies den Kindern einzuprägen“, erklärt Robert Morawetz. Abmahnen und Aufklärung bei Erwachsenen sei meist nicht erfolgreich, deshalb straft die Polizei vor allem beim Nichtbeachten von Rotlicht und wenn die Fahrbahn über längere Zeit benützt wird, obwohl ein Gehsteig vorhanden wäre.