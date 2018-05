190 Jahre wäre Rotkreuz-Gründer Henri Dunant am 8. Mai. Der Schweizer Geschäftsmann hatte 1863 die Grundlagen für die heute weltweite Rotkreuz-Bewegung geschaffen. 17 Jahre später wurde der „patriotische Hilfsverein vom Roten Kreuz in St. Pölten“ gegründet.

Die Geschichte von Dunant, der bei der Schlacht von Solferino 1859 neutrale Hilfe für alle Verwundeten organisierte, inspiriert auch 159 Jahre später noch viele Menschen, gerade auch junge: Samuel Picker etwa ist seit 2005 in der Bezirksstelle des Roten Kreuzes tätig. Er versieht Rettungsdienst, engagiert sich wöchentlich in der Mitarbeiter-Schulung und hält Erste-Hilfe-Kurse.

Zum Roten Kreuz kam der 29-Jährige über eine Mitarbeiterwerbeaktion. „Mich hat die Gründungsgeschichte beeindruckt und ich wollte mit Menschen zu tun haben und ihnen helfen. Hier habe ich sogar meine Partnerin und einige Freunde kennengelernt“, erzählt Samuel Picker.

Isabell Staudinger engagiert sich seit zwei Jahren beim Roten Kreuz. Die 20-Jährige will „etwas Sinnvolles mit meiner Freizeit anfangen und Menschen helfen“. Jeder Einsatz sei eine eigene aber wertvolle Herausforderung – belastend sind für sie Notfälle mit Kindern. „Nahe geht mir auch, wenn man einem Patienten gerade nicht die Schmerzen abnehmen kann. Aber schlussendlich kann man vielen Patienten helfen und das ist schon ein tolles Gefühl.“

Nikolaus Diendorfer blieb nach seinem Zivildienst vor sieben Jahren dem Roten Kreuz erhalten. „Ein häufiges Schicksal“, schmunzelt der 25-jährige Neidlinger. Über seine Entscheidung ist Diendorfer nach wie vor froh. „Das bringt immer wieder Herausforderungen. Die wertvolle Arbeit für Menschen steht für mich im Mittelpunkt.“ Neben allen geglückten Einsätzen aber auch tragischen Fällen hat Nikolaus Diendorfer besonders den Filmdreh für einen Werbespot eines Brauunternehmens in Erinnerung. „Durch den Ambulanzdienst konnten wir die Dreharbeiten aus nächster Nähe mitverfolgen. Das passiert einem auch nicht oft.“

Rotes Kreuz bezieht im Juni neue Bezirksstelle

Im Sommer übersiedeln Samuel Picker, Isabell Staudinger, Nikolaus Diendorfer und ihre Kollegen in die Dr.-Theodor-Körner-Straße. Bis Juni wird dort auf einer 6.000 Quadratmeter großen Fläche am Voith-Areal die neue Bezirksstelle errichtet. Hier soll es genug Platz für Einsatzfahrzeuge, die Koordination der 864 freiwilligen Mitarbeiter sowie 52 Hauptberuflichen und 35 Zivildiener geben – in der bestehenden Bezirksstelle in der Ludwig-Stöhr-Straße ist der Platz schon seit mehreren Jahren zu knapp.

Das neue Haus soll Mitte Juni übergeben werden. „Dann beginnen wir mit der Einrichtung und Übersiedelung“, berichtet Pressesprecher Michael Membir. Bis die Bezirksstelle fertig ist, müssen noch in einigen Räumen Böden verlegt, die Haustechnik installiert sowie die Raumdecken und Beleuchtungskörper montiert werden.