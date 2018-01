Schlepperprozess: Mehrjährige Haftstrafen für Duo.

Die Männer sollen laut Anklage 2015 als führende Mitglieder einer kriminellen Vereinigung agiert haben, die Schlepperfahrten in Europa organisierte und durchführte. Die pakistanischen Staatsbürger im Alter von 35 und 39 Jahren bekannten sich nicht schuldig. Sie wurden von bereits verurteilten Männern belastet.

Das Duo, das in Barcelona lebte, soll laut Staatsanwaltschaft im August 2015 Schlepperfahrten organisiert haben. Gemeinsam mit weiteren - teilweise bereits schuldig gesprochenen - Mittätern sollen die Angeklagten innerhalb der pakistanischen Community Lenker angeworben, Kfz und Unterkünfte zur Verfügung gestellt und selbst am Steuer von Schlepper- oder Begleitfahrzeugen gesessen sein.

Die Touren führten laut Staatsanwaltschaft vor allem von Ungarn über Österreich nach Italien oder Deutschland. Zuerst sollen die beiden Angeklagten zusammengearbeitet, sich aber im August 2015 zerstritten und jeweils mit einer eigenen Gruppierung "selbstständig gemacht" haben.

Dem 39-Jährigen wurde angelastet, in der Nacht zum 21. August 2015 einen Pkw als Vorausfahrzeug für einen Kastenwagen mit 36 Flüchtlingen von Ungarn nach Österreich gelenkt zu haben. Die Geschleppten waren auf engstem Raum ohne Luftzufuhr zusammengedrängt und hatten keine Möglichkeit, sich hinzusetzen oder festzuhalten. Der massiv überladene Transporter war nach einem Reifenplatzer auf der Westautobahn (A1) bei Amstetten umgekippt.

Mehrere Flüchtlinge erlitten schwere Blessuren, der Lenker flüchtete. Der 39-Jährige, der laut dem Chauffeur des Kastenwagens vor dem Unfall hinter ihm unterwegs war, soll weitergefahren sein, ohne anzuhalten oder den Verletzten zu helfen. Der Lenker des Transporters wurde bereits vor einem Jahr in St. Pölten zu vier Jahren Haft verurteilt, er sagte am Mittwoch als Zeuge aus.

Der 35-Jährige soll als Hintermann und "Kopf" der Schleppergruppierung einen Kleintransporter zur Verfügung gestellt und einen Fahrer angeheuert haben, der 35 Personen am 23. August 2015 von der serbisch-ungarischen Grenze ins Burgenland gebracht haben soll. Die Flüchtlinge mussten laut Staatsanwaltschaft in dem geschlossenen, überhitzten Laderaum ohne ausreichende Sauerstoffversorgung stehen bzw. teilweise übereinander sitzen. Der Lenker soll trotz Klopfzeichen der Insassen nicht angehalten haben.

Der 35- und der 39-Jährige, die aus dem gleichen Dorf in Pakistan stammen, wurden in Spanien verhaftet und nach Österreich ausgeliefert. Auf Handys wurden laut dem Staatsanwalt belastende Chats sichergestellt, auch verdächtige Geldüberweisungen wurden entdeckt.

Nach Angaben des Verteidigers waren die beiden Angeklagten in Budapest, um Verwandte zu unterstützen, von Ungarn wegzukommen. "Ich habe keine Schlepperei gemacht", sagte der 39-Jährige laut Übersetzung des Panjabi-Dolmetschers. Er sei in Ungarn gewesen, um seinem Bruder zu helfen. Zur Frage des Richters, warum die Polizei bei ihm Bargeld im Wert rund 2.500 Euro - auch serbische Banknoten - entdeckt hatte, meinte der Erstangeklagte: "Das Geld gehörte nicht mir." Der 35-Jährige erklärte, er sei mit seinem Auto von Barcelona nach Budapest gefahren, um seinem Neffen zu helfen und ihm ein Ticket nach Deutschland zu kaufen. In den rund neun Tagen Aufenthalt habe er Budapest nicht verlassen.