„In meiner Familie und meinem näheren Umfeld sind alle ‚hörend‘, trotzdem habe ich Gebärdensprache immer faszinierend gefunden“, erzählt Julia von Juni. Diese Faszination wollte die Schauspielerin an andere weitergeben. In der Zwischenzeit hat die Hafnerbacherin bereits mehrere hundert Workshops veranstaltet. Das 500. Jubiläum feierte sie in der Franz-Jonas-Volksschule in St. Pölten.

"Geheimsprache" als Vorteil

Dort erzählte Julia von Juni den Kindern die Geschichte über den gehörlosen Hasen „Olaf Hoppel“. Damit wollte sie aufzeigen, dass es ein echter Vorteil ist, die „Geheimsprache“ zu beherrschen – Olaf und seine Freunde können sich nämlich auch im Unterricht unterhalten, ohne nur einen Ton zu machen. Die Geschichte soll in einfachen Szenen widerspiegeln, dass es kein Hindernis sein muss, eine andere Sprache zu sprechen.

Denn als genau das sollte man Gebärdensprache auffassen: eine eigene Sprache. „Hörende Menschen denken immer noch, dass alle taubstumm sind. Gehörlose fühlen sich durch die Sprachbarriere oft ausgegrenzt“, ärgert sich die Schauspielerin und weist darauf hin, dass schon ein Erstkontakt mit der Gebärdensprache oft das Eis brechen kann.

Auszeichnungen für Workshops

Ihr Ziel ist es, bei den Workshops ein Bindeglied zwischen der hörendenden und gehörlosen Welt darzustellen und Verständnis zu schaffen. Das hat ihr auch schon einige Preise eingebracht: Darunter etwa eine Auszeichnung beim Deutschen Gehörlosen-Theater-Festival für das Beste Drehbuch im Gebärdensprachtheater.

In St. Pölten hat der Workshop Anklang gefunden: „Da es nicht für alle Kinder möglich ist, empathisches Denken innerhalb der Familie zu lernen, liegt es häufig an der Schule, die Vermittlung zu übernehmen.“