Alkohol und schwere psychische Probleme haben einen afghanischen Asylwerber am Donnerstag in seiner Flüchtlingsunterkunft in der Julius-Raab-Promenade ausrasten lassen.

Kein Schusswechsel in der Flüchtlingsunterkunft

Durch eine Anzeige wegen vermeintlicher Schüsse, die Anrainer hörten, wurde die Polizei auf das unkontrollierte Treiben in dieser Wohnung aufmerksam. „Es wurde nicht mit Schusswaffen, sondern mit diversen Einrichtungsgegenständen wie Aschenbechern und Gläsern auf die Fensterscheiben der Wohnung sowie auf Fensterscheiben des Nachbarhauses geschossen, wodurch diese zu Bruch gingen“, sagt Vize-Stadtpolizeikommandant Thomas Heinreichsberger.

In der Wohnung, woraus der Lärm zu hören war, wurden vorerst vier junge Afghanen festgenommen. Schusswaffe wurde keine sichergestellt. „Wir hatten 15 Beamte des Einsatzbereichs des Stadtpolizeikommandos St. Pölten vor Ort, darunter eine Spezialeinheit, die für solche Amtshandlungen bestens gerüstet ist“, so Heinreichsberger zum Einsatz. Die Asylwerber wurden auf freiem Fuß angezeigt. Der Alkoholisierte war in schlechtem psychischen Zustand.