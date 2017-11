Als Ben Martin und Mitglied von I am Cereals hat Martin Rotheneder Auftritte an den verschiedensten Orten absolviert – ein Konzert in der Hofburg war bis vor kurzem noch nicht dabei. Dorthin hat Rotheneder als Künstler Soulitaire den befreundeten Songwriter Axel Wolph begleitet. Von Wolph stammt der offizielle Licht-ins-Dunkel-Song „My Lights“.

Den haben in den vergangengen Jahren Künstler wie Conchita und Madita interpretiert – nun hat ihn Komponist Wolph selbst vorgetragen. Seine unverkennbare Note hat Rotheneder als Soulitaire dem umgetexteten Song verliehen.

„Im Sommer haben wir den Song unter dem Titel ‚Bright Lights‘ neu aufgenommen und produziert“, erzählt Rotheneder. Die beiden Musiker stellten den Song dann traditionsgemäß in der Hofburg beim Auftakt der Licht ins Dunkel-Aktion vor.

Zu sehen und zu hören ist der St. Pöltner Songwriter gemeinsam mit Axel Wolph am 11. Dezember im RadioKulturhaus bei der Präsentation des „Licht ins Dunkel“-Albums sowie am 24. Dezember im ORF-Zentrum am Küniglberg.

Auch abseits der Arbeit für „Bright Lights“ war Martin Rotheneder nicht untätig

Als Soulitaire hat er sein Album „I Believe in Rainbows“ mehrmals live präsentiert und digital auch international veröffentlicht. Seine Musik bekam bei internationalen Radioshows Airplay. Vor allem der Moderator von BBC Radio Six lobte Soulitaire und attestierte begeistert „frischen Wind“ in der Musiklandschaft.

Bereits Anfang des Jahres wurde Martin Rotheneder auch noch eingeladen, zwei Songs für Serge Falcks Album-Debüt als Sänger zu komponieren. „Das war eine spannende Erfahrung, meine Songs von anderen Musikern interpretiert zu hören.“