St. PÃ¶lten

Weihbischof Anton Leichtfried:

"So besondere Tage wie 72h, also sich für was ganz anderes einzusetzen, etwas ganz anderes zu machen als sonst im Alltag, das reißt uns heraus und motiviert/mobilisiert Kräfte. Intensive Tage stellen uns intensive Fragen: Wovon lebe ich und wofür lebe ich? Da macht ihr an diesen 72h wichtige Erfahrungen. Es ist ein Zusammenspiel von Empfangen und Geben. Am meisten empfängt man, wenn man völlig absichtslos etwas gibt. Ich wünsche euch, dass es gute Tage werden, kreativ mit Freude dabei. Und für die anderen Beteiligten, mit denen wir zusammenkommen werden gute Begegnungen. In 72h, wo ihr euch so einsetzt, wünsche ich euch, dass vieles in eurem Leben wieder lockerer, einfacher, konkreter wird."

Christina Pfister – Projektkoordinatorin Diözese St. Pölten:

„Schalt dich ein! – Das ist das Motto, das die engagierten Jugendlichen nicht nur durch diese 72 Stunden trägt, sondern sich durch ihr ganzes Leben zieht. Wir schauen nicht weg, wir schauen hin, machen auf die Situation von benachteiligten Menschen aufmerksam und schalten uns für sie ein. Weil die Jugendlichen, die heute bei 72 Stunden kompromissloses Engagement zeigen, damit morgen die Welt ein Stückchen besser machen!“

Abgeordneter Matthias Adl (In Vertretung von Landeshauptmann Erwin Pröll):

"Danke an Sponsoren und Veranstalter, die 72h ermöglichen und unterstützen. Was mir besonders gefällt ist, dass es in der heutigen Zeit noch Mensch wie euch gibt – in einer Zeit von Terror, Krieg und Verfolgung – die zeigen, es geht auch anders.Wir wollen nicht fragen, was kann die Allgemeinheit für uns tut, sondern was können wir für andere tun. Herzlichen Dank dafür."

Abgeordneter Jürgen Kremsner (in Vertretung von Bürgermeister Matthias Stadler):

"Wir von der Stadt sind sehr glücklich und froh darüber, dass ihr eure Zeit/eure Kraft zur Verfügung stellt für die Projekte, die in ganz Niederösterreich aufgeteilt sind. Viel Kraft, Viel Spaß für die 72h."

Sophie Schinnerl (KJ-Vorsitzende):

"72 Stunden ohne Kompromiss gibt den Jugendlichen die Möglichkeit, sich für verschiedenste Menschen einzusetzen auf verschiedenste Art und Weise. Vielfalt kann sehr viel bedeuten, wir wollen den Jugendlichen bei 72h die Chance geben, diese Vielfalt zu leben."

Beate Schneider, Caritas

"Es gibt ganz viele Menschen in unserem Land, die einsam sind, die am Rande stehen – diese brauchen kompromissloses Handeln, Engagement und Solidarität, sie in die Gemeinschaft hereinzuholen, sie ein Stück zu begleiten. Es freut mich, dass es so viele junge Menschen gibt, die kompromisslos sind und sich auf den Weg machen und sich auf etwas einlassen. Jeder und jede Einzelne hinterlässt Spuren auf dieser Welt und diese Spuren haben Folgen und können andere dazu bewegen, kompromisslos zu sein."

Alexandra Zehetner - youngCaritas Niederösterreich-West:

„72 Stunden ohne Kompromiss bedeutet kompromissloses soziales Engagement und gelebte Solidarität. Mit ihrem Einsatz zeigen auch in diesem Jahr wieder tausende Jugendliche in ganz Österreich was sie in 72 Stunden verändern und bewegen können. Sie sind bereit hin- und nicht wegzusehen – das ist ein wichtiges Zeichen für eine gemeinsame Zukunft.“