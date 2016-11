„Ich habe mich nicht über Donald Trumps Sieg gefreut“, zeigt sich der in den USA geborene St. Pöltner Künstler Don Ferguson nachdenklich. „Es wird nun spannend sein, wie Trump sein Kabinett wählt und ob er seine Versprechen hält.“ Es sei zu früh, zu beurteilen, wie sich der neue Präsident der Vereinigten Staaten im politischen Alltag anstellt. „Ich denke aber, dass nichts Gutes dabei rauskommt.“

Abwartend ist auch Campus-Radio-Moderator Dave Dempsey: „Man muss nun wirklich schauen, was Trump wirklich umsetzt und wie es auf verschiedenen Ebenen weitergeht.“ Der Sieg des republikanischen Kandidaten sei eine gute Chance für die Neugestaltung der politischen Kultur in Amerika. Dass Trump gewonnen hat, begeistert Dempsey allerdings nicht gerade. „Aber nun geht es an die Arbeit und es gibt einiges zu tun.“

"Seine Versprechungen sind auf fruchtbaren Boden gefallen, weil die Armen in den USA ärmer sind als die Armen in Österreich."

Anton Heinzl, Wahlbeobachter

Der St. Pöltner Nationalratsabgeordnete Anton Heinzl zeigt sich nach wie vor besorgt: „Ich war nach dem Wahlausgang sehr betrübt. Seine Versprechungen sind aber auf fruchtbaren Boden gefallen, weil die Armen in den USA ärmer sind als die Armen in Österreich.“

Nun müsse man abwarten, was Trump umsetzen werde, so Heinzl. „Manches hat er ja schon widerrufen.“ Mögliche Auswirkungen der Trump-Präsidentschaft auf das Weltgeschehen seien von der Wahl seiner Berater und seines Kabinetts abhängig. „Für die wesentlichen Sachen braucht Trump in beiden Häusern immer noch eine Zwei-Drittel-Mehrheit.“

Heinzl: "Die Amis politisieren nicht wirklich.“

Heinzl war sechs Tage lang als Wahlbeobachter der OSZE in Florida eingesetzt. „Dort ist es ganz anders als hier: Die Wahl spürt man kaum, die Amis politisieren nicht wirklich.“ Die Wahlen würden über „Voting Machines“ ohne wirkliche Wahlbehörde abgewickelt. In manchen Wahllokalen sei Anton Heinzl gar nicht eingelassen worden. „Sie haben mir freundlich, aber bestimmt erklärt, dass sie eine Beobachtung durch die OSZE nicht wollen.“

„Gespannt, was Ergebnis für die Welt bedeutet“

Einig sind sich die Vertreter der St. Pöltner Gemeinderatsfraktionen, dass das Wahlergebnis akzeptiert werden müsse. SP-Bürgermeister Matthias Stadler bemerkt allerdings, dass eine Diskussion über das Wahlmännersystem durchaus berechtigt sei. „Ich frage mich auch, wie eine Beteiligung des demokratischen Kandidaten Bernie Sanders das Wahlkampf-Ergebnis beeinflusst hätte“, so Stadler. Er sei stets für Verbindendes und gegen Trennendes. In diesem Sinne hoffe er, dass Trump seine Verantwortung als Repräsentant eines der größten und einflussreichsten Länder dieser Welt – seiner Nation und uns allen gegenüber – gerecht werde.

Die Entscheidung sei demokratisch getroffen, betont auch VP-Vizebürgermeister Matthias Adl. „Auch wenn es vielen Europäern nicht passt.“ Die USA seien stark genug, diesen Präsidenten auszuhalten. „Was er im Wahlkampf verzapft hat, hat aber nicht dazu beigetragen, dass man in diesen Mann großes Vertrauen setzt.“ Nun müsse man abwarten und Donald Trump an seinen künftigen Taten messen.

FP-Stadtrat Klaus Otzelberger ist überzeugt: „Die US-Wahl zeigt, dass Eliten, die sich nicht um das Volk kümmern, wieder abgewählt werden.“ Er merkt außerdem an, dass Van der Bellen mit seinen „wüsten Trump-Beschimpfungen“ dem Ansehen Österreichs geschadet habe.

Für Grün-Gemeinderat Markus Hippmann ist der Wahlausgang wenig überraschend. „Es wurde ja auch George Bush zweimal gewählt. Wir dürfen gespannt sein, was dieses Ergebnis für die Welt bedeutet.“ Als Seitenhieb auf die heimische Präsidentschaftswahl ergänzt Hippmann: „Immerhin haben sie in den USA nur einen Wahldurchgang benötigt.“