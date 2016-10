Obmann Stadtrat Dietmar Fenz und Leiter Martin Kühnl begrüßten bei der Jubiläumsfeier zahlreiche Gäste, darunter Bürgermeister Matthias Stadler sowie Direktionsrat Peter Lafite und Vorstandsdirektor Peter Hronek von der Sparkasse NÖ Mitte West AG.

Seit September 2006 finden 33 Menschen mit geistiger und mehrfacher Behinderung im DomiZiel in der Maria Sturm Straße 4 in Spratzern ein perfektes Zuhause. „Wir haben zusammen Höhen und Tiefen gemeistert, immer mit dem vorrangigen Ziel, unseren Bewohnern ein Zuhause zu geben, wo sie sich wohlfühlen, wo sie gerne „Daheim“ sind und Perspektiven haben“, so Fenz.

Infos über das Wohnheim DomiZiel: http://www.domiziel.at