Der 59-Jährige soll laut Anklage versucht haben, einen Magistratsbeamten dazu zu bringen, ein Verwaltungsstrafverfahren gegen ihn einzustellen. Der Energetiker aus dem Mostviertel bekannte sich nicht schuldig. Die Schöffenverhandlung wurde auf unbestimmte Zeit vertagt.

Dem Niederösterreicher wurden versuchte Bestimmung zum Amtsmissbrauch und versuchte Erpressung vorgeworfen. Er soll in der Mitteilung an einen Beamten des Magistrats Waidhofen an der Ybbs mit der Eintragung ins US-amerikanische UCC-Schuldenregister gedroht und 25.000 Euro Schadenersatz gefordert haben.

Der Angeklagte gab zu, den Brief geschickt zu haben - weil er eine Strafe von 400 Euro nicht zahlen wollte. "Es war nicht meine Absicht, mit dem Schreiben irgendwen zu erpressen. Das war mir nicht bewusst", sagte der 59-Jährige. "Der ganze Brief ist ein Blödsinn gewesen", räumte er ein. Mit Bezahlung der Strafe habe er die Sache "geheilt", meinte der Energetiker mehrmals während der Verhandlung am Mittwochnachmittag. Seine Verteidigerin beantragte einen Freispruch.

Auslöser für die Verwaltungsstrafe war eine "Lebendmeldung"

Auslöser für die Verwaltungsstrafe war eine - unter "Staatsverweigerern" kursierende - "Lebendmeldung", die der Mostviertler im August 2015 an das Standesamt Waidhofen an der Ybbs übermittelt hatte. Angeschlossen war ein Dokument samt Fingerabdruck des Mannes. In dem Schreiben habe der Angeklagte das niederösterreichische Landeswappen und das Bundeswappen verwendet, erläuterte der Beamte im Zeugenstand. Als Reaktion auf den Strafbescheid folgte ein Brief, in dem der 59-Jährige laut Anklage drohte und Schadenersatz forderte. Die Mitteilung wies zwei von staatsfeindlichen Verbindungen bekannte Stempel auf.

Der Mann besuchte seinen Angaben zufolge mehrmals einen Stammtisch zu Themen wie Wohlbefinden oder Nahrung, in dem aber auch die "Lebendmeldung" besprochen worden sei. Zum Inhalt seiner Mitteilungen meinte er: "Ich habe mich nicht wirklich damit auseinandergesetzt." Nach Abschicken des Schreibens im November 2015 habe er im Gespräch mit einem ehemaligen Rechtsanwalt bemerkt, "dass das ein Blödsinn ist", schilderte er. Einen Teil der Strafe - 40 Euro - zahlte der Angeklagte daraufhin im Jänner 2016, den gesamten Betrag beglich er in Raten bis April 2017. Von der strafrechtlichen Ermittlung gegen ihn erfuhr der 59-Jährige laut seiner Aussage erst vor einigen Monaten, als er vom Verfassungsschutz einvernommen wurde.

Die Verhandlung wurde schließlich vertagt. Zum einen soll ein weiterer Zeuge befragt, zum anderen abgeklärt werden, wann und inwieweit der Angeklagte von der strafrechtlichen Relevanz seiner Eingabe von November 2015 erfahren hat.