Die Stadt möchte sich von der Deponie „Am Ziegelofen“ samt mechanisch-biologischer Abfallbehandlungsanlage (MBA) mit Betriebshalle und technischer Einrichtung trennen. In der Gemeinderatssitzung am 16. April soll die Einleitung des Verkaufs beschlossen werden. Ende 2019 soll das Verfahren abgeschlossen sein.

Die Maßnahme hat finanzielle Gründe. Denn die Betreibergesellschaft der MBA, die Abfallbehandlung und -verwertung „Am Ziegelofen“ GmbH, die zu 74 Prozent der Stadt gehört, wird laut Stadtsprecher Martin Koutny im Wirtschaftsjahr 2018/2019 erstmals rote Zahlen schreiben. Da sich die Rahmenbedingungen in Zukunft nicht bessern sollen, wird auch in den kommenden Jahren mit einem Minus gerechnet. Daher wird in Rücksprache mit dem zweiten Eigentümer, dem Gemeindeverband für Abfallwirtschaft und Umweltschutz im Bezirk Lilienfeld, die Notbremse gezogen.

„Die Abwicklung der Müllentsorgung wird also weiterhin dort gemacht, aber wir werden ihn nicht mehr selbst verarbeiten.“ Stadtsprecher Martin Koutny

Während Deponie und MBA verkauft werden sollen, wird die GmbH bestehen bleiben. Auch das Bürogebäude soll nicht verkauft werden. „Die Müllentsorgung wird also weiterhin dort abgewickelt, aber wir werden den Abfall nicht mehr selbst verarbeiten“, so Koutny. Bei der Müllsammlung soll sich ebenfalls nichts ändern.

Mehr Müll durch größeres Einzugsgebiet

Auswirken könnte sich der Verkauf hingegen auf die Auslastung. Denn die Stadt hat die Anlage nie voll ausgenutzt. Dies wird sich beim künftigen Betreiber, der eine weit größeres Einzugsgebiet haben könnte, wohl ändern. „Das Schüttvolumen ist aber bescheidmäßig begrenzt“, so Koutny.

Die angeblich einzige Alternative zum Verkauf ist eine Schließung der Deponie. Dies würde aber in Summe rund 24 Millionen Euro kosten und unter anderem eine 40 Jahre lange Nachsorge erfordern.

Dass sich ein Käufer finden wird, daran wird nicht gezweifelt. „Nach Gesprächen mit Fachexperten gibt es einen Markt für Deponien. Es ist mittlerweile äußerst schwierig geworden, Genehmigungen für eine Deponie zu erlangen“, erklärt Koutny. Bei einem Verkauf sollen auch sämtliche Pflichten und finanzielle Risken übertragen werden. Nach dem Gemeinderatsbeschluss soll die Deponie über eine Wiener Rechtsanwaltskanzlei zum Verkauf ausgeschrieben werden.

„Die Entscheidungen der SPÖ vor über 15 Jahren haben den St. Pöltner Bürgern als Müllkunden nachweislich Einsparungen in der Höhe von über 3,5 Millionen Euro gebracht“

„Wir haben vor 15 Jahren schon von der MBA abgeraten und wollten eine Zusammenarbeit mit der NÖ Abfallverwertung, da es nicht Aufgabe einer Gemeinde sein kann, Abfall zu verwerten“, reagiert VP-Vizebürgermeister Matthias Adl auf die Pläne. Das damalige rot-grüne Experiment sei nun gescheitert.

„Die Entscheidungen der SPÖ vor über 15 Jahren haben den St. Pöltner Bürgern als Müllkunden nachweislich Einsparungen in der Höhe von über 3,5 Millionen Euro gebracht“, entgegnet Bürgermeister Matthias Stadler. Aber auch die Welt der Abfallwirtschaft sei einem rasanten Wandel ausgesetzt. „Diese Fakten hat auch die VP anzuerkennen, vor allem, da ihre Vertreter im Gemeinderat bei den vorbereitenden Parteiengesprächen keinerlei Gegenargument erhoben haben“, betont Stadler.