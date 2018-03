Familienurlaub während des Schuljahres oder Burger-Essen statt Nachmittagsturnen – „Maßnahmen gegen das Schuleschwänzen sind dringend notwendig“, findet Reinhard Binder, Direktor der Sportmittelschule Körner I. Die Pläne der Regierung, bei unerlaubtem Fehlen direkt Geldstrafen zu verhängen, sieht er jedoch kritisch. Vorgesehen ist, dass Eltern schulpflichtiger Kinder ab dem kommenden Schuljahr bereits nach vier Tagen ungerechtfertigten Fehlens 110 bis 660 Euro zahlen müssen.

Bisher wird ein Fünf-Stufen-Plan durchlaufen, ehe eine Verwaltungsstrafe verhängt wird. In der Region St. Pölten kam dies in den vergangenen Jahren jedoch kaum zum Tragen. „Das waren absolute Einzelfälle“, sind sich Bezirkshauptmann Josef Kronister und der Magistrat einig.

„Selbst wenn ich mein Kind zur Schule bringe und sehe, dass es hineingeht, kann es gleich hinten wieder hinausgehen.“ Daniela Pfeifer

„Man muss sich die Situation immer differenziert ansehen“, sind für Binder Strafzahlungen nur der letzte Ausweg. „Zuerst muss es Beratung und eine Belehrung geben – das sollte aber durchaus bei einem Amt passieren, damit die Eltern es auch ernst nehmen.“

Auch andere St. Pöltner Direktoren und Elternvertreter bezweifeln wie Binder, dass Geldstrafen die Lösung des Problems sind. „Das halte ich für überhaupt nicht sinnvoll“, meint Daniela Pfeifer, Elternsverein-obfrau der Theodor-Körner-Schulen III und IV. Denn als Elternteil sei man oft machtlos, wenn die Kinder nicht in die Schule gehen. „Schwänzen ist nicht immer ein Zeichen von Vernachlässigung der Aufsichtspflicht. Selbst wenn ich mein Kind zur Schule bringe und sehe, dass es hineingeht, kann es hinten wieder hinausgehen.“ Ausschlaggebend sei nicht nur das Elternhaus.

„Schuleschwänzen kommt in den besten Familien vor"

„Schuleschwänzen kommt in den besten Familien vor. Man muss sich das von Fall zu Fall anschauen“, meint Pfeifer. Statt zu strafen solle man besser Gespräche führen oder die Schulsozialarbeiter einbinden. Binder weist zudem darauf hin, dass Geldstrafen nur dann Sinn machen, wenn die Eltern sie auch bezahlen können. „Wir haben einen hohen Anteil an sozial schwachen Familien – da kann eine Geldstrafe so und so nicht eingehalten werden.“

Ein Problem mit Schwänzen sieht Direktorin Ulrike Ströbitzer an der Daniel-Gran-Volksschule 1 nicht. „Selbst das Problem mit ungenehmigtem Urlaub ist in den letzten Jahren viel besser geworden“, freut sich die Schulleiterin. Wenn Eltern ihre Kinder einige Tage aus der Schule nehmen möchten, müssen diese seit einigen Jahren im Vorfeld ein Formular ausfüllen. Möglich sei das nur einmal während der Volksschulzeit.

Auch im BRG/BORG sei Schwänzen „kein Kernproblem“, meint Elternvereinsobmann Rudolf Hannauer. Die Schule sei stets um einen guten Kontakt zu den Eltern bemüht, Probleme werden gleich angesprochen. Außerdem gebe es psychologische Beratung.