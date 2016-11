„Es war Brandstiftung“, bestätigt Erich Rosenbaum, Leiter des Bereichs „Brand“ im Landeskriminalamt NÖ.

Zur Erinnerung: In einem Keller in der Mariazellerstraße 53 war am Freitagabend ein Brand ausgebrochen. Dabei konnte ein Mann, der durch die starke Rauchentwicklung bewusstlos auf seinem Bett lag, von einem Feuerwehrmitglied in letzter Sekunde ins Freie gerettet (siehe Artikel weiter unten).

„Die Ermittlungen laufen. Derzeit gibt es noch keine konkreten Hinweise auf die Täter“, so Chefermittler Rosenbaum.