Wer sich bereits für einen der fünf geplanten Studiengänge der Bertha-von-Suttner-Uni angemeldet hat, muss sich noch ein wenig gedulden: Der Start der Privat-Hochschule, die am FH-Campus angesiedelt wird, wurde verschoben. Los geht es nicht wie geplant im Wintersemester 2018, angestrebt wird stattdessen ein Beginn im Sommersemester 2019. „Das Akkreditierungsverfahren dauert länger als erhofft“, begründet FH-Pressesprecher Mark Hammer die Verzögerung.

Das eingereichte Konzept für die neue Hochschule umfasst ein Bildungsangebot in den Bereichen Humanwissenschaften, Psychotherapie und psychosoziale Intervention. „Es ist bei den Gutachtern auch auf Zustimmung und großes Interesse gestoßen“, versichert Hammer.

Die ersten Mitarbeiter wurden bereits rekrutiert: Adelheid Pichler und Markus Böckle arbeiten als designierte Studiengangsleiter gerade an modernen didaktischen Formen, die in den Studien zum Einsatz kommen sollen. Bezogen hat die Privat-Uni vorerst Räumlichkeiten in der ehemaligen Glanzstoff-Fabrik. Dort soll vor der Fertigstellung des Campus der Zukunft auch der Studienbetrieb starten. Für den FH-Anbau, in den die Privatuni ziehen wird, läuft derzeit das Vergabeverfahren. 2020 soll die Übergabe des Zubaus und die offizielle Eröffnung des Campus der Zukunft erfolgen.