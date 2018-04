Seine Ehefrau und seine Töchter soll ein Türke (51) aus St. Pölten jahrelang misshandelt und sie mit dem Umbringen bedroht haben. Am Landesgericht in St. Pölten wird ihm nun der Prozess gemacht.

„Wir haben lange geschwiegen, weil wir Angst hatten“, sagt eine der Töchter vor dem Richter und erzählt von massiver täglicher Gewalt. „Er hat unsere Mutter mit Füßen getreten, mit der Faust geschlagen, einmal mit einem Baumstamm. Er hat uns ein Messer an den Hals gesetzt und uns eingesperrt.“ Und sie berichtet weiters: „Weil ich einen Freund hatte, hat er einen Kanister Benzin am Teppich in unserem Wohnzimmer vergossen, drohte mich zu verbrennen. Feuer zu legen ist ihm aber nicht gelungen.“

„Er hat versucht zu überprüfen, ob ich noch Jungfrau bin“

Im Prozess erhebt dieses Opfer dann auch noch einen weiteren schweren Vorwurf gegen den Vater: „Er hat versucht zu überprüfen, ob ich noch Jungfrau bin.“Geständig ist der Angeklagte zu allen Anschuldigungen nicht. „Es stimmt nicht“, sagt er.

Für den bereits sieben Mal einschlägig Vorbestraften setzt es wegen fortgesetzter Gewaltausübung und gefährlicher Drohung zwei Jahre teilbedingt (nicht rechtskräftig). Acht Monate muss er absitzen.

Den Vorwurf der versuchten Vergewaltigung will die Staatsanwältin weiterverfolgen. Ein Verfahren vor einem Schöffensenat könnte dem 51-Jährigen somit noch ins Haus stehen.