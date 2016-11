Der Kaufvertrag für das 6.500 Quadratmeter große Grundstück an der Mariazeller Straße ist unterschrieben: Ab 2018 errichtet der ÖAMTC zwischen der Firma Ofenbinder und dem Autohaus Zankl seinen neuen Stützpunkt.

2018 wird fix neu gebaut

Bis zum Einzug in den größeren und modernen Standort könnte es aber länger dauern als geplant. „Dass wir 2018 bauen, ist fix“, erklärt Regionalleiter Franz Pfeiffer. „Es könnte aber sein, dass wir nicht gleich im Jänner, sondern doch etwas später beginnen.“ Grund dafür sind vorrangige Standorte in Niederösterreich – Mistelbach wird in diesem Jahr fertig, in St. Valentin und Horn wird im nächsten Jahr neu gebaut.

Neuer Stützpunkt soll im Frühjahr 2019 bezogen werden

Gleichzeitig werde Mitte 2017 mit der Vorplanung für den St. Pöltner Neubau begonnen. Die Arbeiten sollen etwa zehn Monate dauern. „Wir werden also aus heutiger Sicht spätestens im Frühjahr 2019 den neuen Stützpunkt beziehen“, so Pfeiffer.

Mehr Platz am neuen Standort

Im Vergleich zum vierzehn Jahre alten Stützpunkt in der Schulze-Delitzsch-Straße wird es am neuen Standort mehr Platz für die Mitarbeiter, eine bessere Lösung für Zu- und Abfahrt und auch mehr Parkmöglichkeiten geben. Offen ist allerdings noch, ob in der neuen Halle eine Prüfungsstraße oder eine Stationen-Lösung geschaffen wird.

Fix ist bereits, dass es mindestens fünf Prüf-Spuren und nur mehr eine Prüf-Grube für Klein-Lkw und Wohnmobile geben wird. „Eine Grube stellt ein Sicherheitsrisiko dar, am neuen Standort wird sie separiert.“