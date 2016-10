Mitglieder aus sechs Feuerwehren standen am Donnerstag-Abend bei einem Brand am Mühlweg in Viehofen im Einsatz. Betroffen war der Renommierbetrieb Maler Schmied, wo in einer Werkstätte aus bisher ungeklärter Ursache Feuer ausgebrochen war.

Mittlerweile konnte „Brand Aus“ verkündet werden, Betriebsleiter-Stellvertreter und Prokurist Michael Birgfellner zeigt sich im NÖN-Exklusivgespräch darüber sehr froh: „Man muss den Florianijüngern ein großes Kompliment machen, sie haben Hervorragendes geleistet. Auch die Zusammenarbeit mit der Polizei hat reibungslos funktioniert.“

Personen wurden nicht verletzt, die Höhe des Sachschadens lässt sich derzeit nicht beziffern: „Obwohl die Rauchentwicklung schlimmer war als der Brand selbst, dürfte der Schaden erheblich sein, die komplette Elektronik ist kaputt“, so Birgfellner. Ob Fenster für die Bezirkshauptmannschaft, die in der Werkstatt aufbewahrt wurden, vom Feuer betroffen sind, lässt sich zur Stunde nicht sagen.

