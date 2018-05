Neben vielen bewährten Fahrgeschäften, Spielbuden und Gastroständen bietet das heurige Volksfest von 18. bis 27. Mai auch einige Neuigkeiten im Rummel-Programm. Dabei möchte Organisator Michael Bachel vor allem lokale Jungunternehmer mehr einbinden. So wird Bärnstein ebenso vertreten sein wie das Musikcafé Egon.

Das Egon wird die Gäste im neuen Chillout-Bereich versorgen. „Dieser Bereich soll nicht überladen mit Standln sein“, so Bachel. Erstmals wird außerdem ein rosa Pinzgauer vor Ort sein, aus dem das Getränk „Zicke“ ausgeschenkt wird.

Der Bieranstich am Freitag, 18. Mai, wird wie im Vorjahr von Egger unterstützt. Die Brauerei wird an diesem Tag auch mit dem „Egger Genuss-Truck“ vor Ort sein. Highlights werden wieder die Feuerwerke an den beiden Samstagen sein. Den Anfang macht die Wiener Städtische am 19. Mai, am 26. Mai wird die NÖN mittlerweile schon traditionell den Himmel erleuchten.

Musikalisch wird in Frankys Bierstadl, auf Frankys Dancefloor und auf der Bühne im Bacchushain Abwechslung geboten. Bei den Fahrgeschäften wird von der Schweinchenbahn bis zum 35 Meter hohen „Sky Flyer“ für Klein und Groß wieder der richtige Nervenkitzel dabei sein.

Am Dienstag, 22. Mai, findet der Kindertag statt. Geöffnet ist das Volksfest bei freiem Eintritt täglich ab 14 Uhr, sonn- und feiertags schon ab 11 Uhr.